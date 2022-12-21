上海外卖快递单量猛增 美团补贴400万招骑手

疫情下，上海的快递及线上面临保供压力。上海不同地区的用户均反映目前物流快递放缓、生鲜平台爆单。对此，美团补贴2000万元（人民币，下同，约400万新元）招骑手。

据第一财经报道，部分平台数据显示出快递单量激增的需求。美团数据显示，最近天气转凉叠加疫情影响，更多市民愿意居家点外卖，上海外卖单量近日在上涨明显，周环比增加超过30%。运力方面，美团说不少骑手身体出现问题居家休息，导致运力比较紧张。

在日渐增加的需求下，美团外卖最近一周在上海投入的配送补贴已达800万元，预计接下来的一个月内，还将继续在上海投入超2000万元的补贴，以吸引、鼓励更多骑手跑单，为城市保供增添保障。

运力补充方面，最近一周上海已经有约5000名新骑手加入美团，为城市保供提供运力支持。

同时，多家快递也已经采取措施来应对需求。菜鸟物流工作人员苏磊透露，部分站点运力出现短缺情况，已经启动临时运力补充计划。相比平时，临时运力日工资提升20%左右，目前招聘仍在进行中。各

中通回应说，正在加快统筹全网资源，保障平稳渡过业务高峰，通过成立旺季专项小组、设立帮扶基金、加强人员招聘、调配各方运力等方式，帮助基层网点恢复产能，保障寄递渠道通畅。

