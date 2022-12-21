上海启用2600家发热门诊 家庭医生发挥作用

为进一步方便市民就医，上海于星期一（12月19日）起在全市启用2594家发热门诊。上海官员透露，连日来，中心发热门诊和呼吸道门诊每天的接诊总量约在150至250人之间。

据第一财经报道，上海浦东新区大团社区卫生服务中心医务科长瞿燕华透露，全市社区卫生服务中心现有发热门诊三家、呼吸道门诊三家（未来可增加至五家），会根据流量来调整。最近80岁以上来问诊的居民并不多，这主要归因于家庭医生在前期就与他们作了充分沟通，并实时监测他们的情况。

瞿燕华说，中心主要承担大团镇辖区内约6.3万人口的医疗服务，其中60岁以上老年人约1.5万人，基于现阶段防疫要求，中心一方面会为轻症及低风险的患者提供诊疗、配药、补液等医疗服务；另一方面，则对中风险、高风险人群进行甄别与评估，防止其转向重症。

在药品供给上，瞿燕华介绍，退烧类药物如“布洛芬”还是在稳定供应的，“这需要有评判和处置的原则，比如，对于一些没有发热指征、或代配药的人群，我们就不会开具这些发热类药物，这也是对真正有需求患者的一种保障。”

瞿燕华说，现阶段，中心会更加注重慢病人群的医疗管理。对于一些糖尿病、高血压、慢阻肺等患者，一旦中心无法解决时会转诊至区级医院，待到患者在区级医院情况稳定后，可以再转回社区医院康复，同时，通过延伸处方，患者可以沿用区级医院的诊疗方案。

在本轮疫情中，上海有16个乡村卫生室都配备了一名签约家庭医生、一位乡村医生和一位乡村护士。一些65岁以上老人、孕产妇等重点人群，会由家庭医生随访和监测，除此之外的非重点人群则乡村医生进行管理。这些医生的手机都需要24小时畅通，以及时提供医学建议和帮助。

嘉定镇街道社区卫生服务中心的主任陶琼芬说，“家庭医生”对于分级诊疗的意义重大，也是串联起中心、二级医院、三级医院的关键。长宁区华阳街道社区卫生服务中心副主任陆伟也说，当下，中心和街道一起建立了“急危重症和特殊阳性患者的评估筛选及转诊流程”，将由家庭医生做好此类患者的病情评估，街道建立转运组，为有困难的危重居民提供派车保障。