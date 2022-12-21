富士康印度公司获印政府电子产品激励计划补助

富士康鸿海集团印度公司获得印度政府推出的生产激励计划（Production-Linked Incentive，PLI）在手机制造方面的补助资格，是首家获得这项补助的境外企业。

据印度新闻局星期二（12月20日）公告，由印度国内贸易推广部门、电子暨资讯科技部、智库NITI Aayog等单位组成的委员会，批准富士康鸿海印度公司（Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt. Ltd）的生产激励申请。

根据公告，富士康印度公司是第一家获得印度政府在手机制造项目提供补助的全球企业，其在2021年8月1日至2022年3月21日期间可依增量投资及销售数字取得补助，批准金额为35亿7170万卢比（约6200万新元）。

另一家获补助的公司是印度本土公司Padget Electronics Pvt. Ltd，批准补助金额为5亿8290万卢比。

PLI是印度政府2020年4月推出的计划，意在提升其电子产品制造的全球竞争力。公告称，截至今年9月，针对大型电子产品制造厂的PLI奖励已吸引478亿4000万卢比的投资、创造约2兆395亿卢比的生产值、8076亿9000万卢比的出口值，以及4万多个额外就业机会。

据彭博社此前报道，调研机构Counterpoint调查显示，印度的大量人口和高出生率已吸引一些企业在印度投资工厂、生产线、相对先进的制程和人员培训，其中，今年第二季度在印度生产的智能手机增长了16%，达到4400多万部。

该分析还指出，为了减少中国大陆地缘政治和疫情对供应链稳定性的影响，鸿海集团最高可能会将其30%的产能转移到印度、越南和巴西等国。

