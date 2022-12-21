浙江一酒店专门接待冠病感染者“抗阳”

浙江一家酒店临时改造成“自我隔离酒店”，只接待冠病感染者入住。酒店经理称，目前的入住率约在八成。

据澎湃新闻报道，为了保护家人，中国一些冠病感染者选择在酒店进行自我隔离。浙江金华市一家酒店集团的经理星期二（12月20日）说，该集团许多会员感染了冠病，并咨询是否能在旗下酒店自我隔离，于是集团将下辖一家酒店临时改造成冠病自我隔离酒店。

浙江的这家酒店今年3月起被用作隔离酒店，12月15日才结束，员工都经过相关培训。酒店12月18日开始只接待感染了冠病的客人，不含三餐的每晚价格为300元（人民币，下同，约57新元），含三餐400元。经理说，“有个住客预定了七天，入住第二天得知家人都感染了，觉得在酒店自我隔离没意义了，立刻退房回家了。”

据介绍，酒店准备了N95口罩、一次性手套和随餐配送的中药汤剂等，每位住客从进酒店到房间走固定通道。客人如果选择含餐隔离服务或需要收取其他物品，可线上联系管家，用机器人送至房间门口。垃圾清理，要由客人打包、扎好，放在房间门口，酒店有专人每日定时消杀、处置。

另外，浙江杭州政府星期一（12月19日）通过官方微信公众号向市民发出倡议，呼吁感染冠病患者若选择酒店隔离，应该提前备足隔离期间的防疫用品、药品及生活用品。抵达酒店后全程戴口罩，不前往人群密集场所；入住期间不用中央空调，不要求上门服务，选择非接触式送餐；自行清理房间垃圾、扎紧袋口放在指定位置；离店时提醒酒店做好消杀清洁。

除浙江外，昆明的酒店也提供了类似服务。据昆明“开屏新闻”客户端报道，当地一酒店推出398元一晚的“抗疫套餐”，包含三餐和一支抗原试剂。为保障未感染旅客的安全和不影响其他业务，酒店进行分楼层管理，餐食通过无接触式送到房间门口，顾客离店后对房间进行消杀。