世界银行大幅下调中国今明两年增长预期 

世界银行在星期二（12月20日）发表的一份报告中大幅下调对中国今明两年经济增长的预期。报告说，拖累中国经济的主要因素是历时三年的疫情封控措施以及一蹶不振的房地产行业。

据美国之音报道，世界银行的最新预测是，中国今年经济增长预期仅为2.7%，大大低于世界银行今年6月作出的4.3%的预期。而世界银行对中国明年经济增长的预期也从8.1%下调至4.3%。

中国政府2022年年初定下的中国全年经济增长目标是5.5%。不过由于防疫封控措施的持续和经济状况的恶化，中国政府高层官员已经说过，5.5%的经济增长目标已经不可能实现。世界银行对中国今明两年的经济增长预期都大大低于5.5%的目标。

世界银行在一份报告中指出：“中国的经济活动继续随着疫情的起伏而跌宕，而且增长趋缓也导致（各地）恢复的不平衡。随着经济的重新开放，实际GDP增长今年预期可达2.7%，并在2023年恢复到4.3%。”

世界银行的报告写道：“中国的增长前景受到疫情不确定性、应对疫情的政策变化以及家庭和商家行为变化导致的重大风险的制约。”

世界银行中国、蒙古和韩国局局长华玛雅（Mara Warwick）说，中国“持续适应”其防疫政策对其经济复苏和公共卫生至关重要。华玛雅说：“在公共卫生准备上加速努力，包括扩大疫苗接种、特别是高风险群体疫苗接种的努力，可能可以实现比较安全又不具破坏性的重新开放。”

世界银行指出，中国经济还面对与疫情无关的其他风险的挑战，包括全球经济发展的不确定性、气候变化的影响，以及由于北京打击房地产业放款过松而导致房地产市场“持续的压力”。

