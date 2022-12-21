高虹安助理费案三名女助理被约谈

涉嫌诈领助理费、公积金的台湾新竹市长当选人高虹安被约谈并交保侯传后，检调机构再以证人身份约谈高虹安办公室三名前任及现任女助理，并持续追查被视为关键证据的私人台式电脑。

据中时新闻网报道，三名助理星期三（12月21日）被调查局北部地区机动工作站约谈，至于是否会由证人转为被告并移送台北地检署，调查局称仍要看侦讯结果及其涉案程度。

报道称，高虹安上周接受检调机构讯问时称，公积金未涉不法，助理是先“代垫”后另向她请款，没有挪为私用；不过，当时被约谈人士中，有人指证挪用公积金是高虹安主导，助理们只是配合行事。其中有人指，前助理、男友李忠庭曾两度从公积金中提领共16万8000元（新台币，下同，约7400新元），疑作为高虹安买早午餐及私人用品等私人开销。

高虹安国会办公室上星期四（12月15日）遭到搜查后，李忠庭、她的现任办公室主任陈奂宇及前脸书小编王郁文等均被约谈，其中高虹安星期五（16日）交保60万元侯传，被认为后续会遭起诉的机率大增。

高虹安在竞选新竹市长期间遭民众检举，指她聘用前助理、男友李忠庭涉嫌诈领助理费，并要助理缴纳所得作为公积金，还运用公积金代垫私人支出，涉嫌贪污治罪条例利用职务诈取财物罪、刑法伪造文书等罪。

