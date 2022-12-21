习近平：我高度重视中澳关系发展

在中澳建交50周年之际，中国国家主席习近平同澳洲总督赫尔利和总理阿尔巴尼斯互致贺电。习近平强调，中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平、稳定与繁荣，“我高度重视中澳关系发展”。

据新华社报道，习近平星期三（12月21日）在贺电中说，中澳建交50年来，各领域务实合作取得丰硕成果，给两国人民带来实实在在的福祉。

他强调，中澳同为亚太地区重要国家，中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平、稳定与繁荣。“我高度重视中澳关系发展，愿同澳方一道努力，以建交50周年为契机，坚持相互尊重、互利共赢原则，推动中澳全面战略伙伴关系可持续发展，不断造福两国和两国人民。”

另据报道，中国总理李克强星期三也同阿尔巴尼斯互致贺电。李克强表示，希望中澳双方以建交50周年为契机，深化各领域交流与合作，共同推动中澳关系持续健康稳定发展，为两国人民带来更多福祉。

在中澳领导人互致贺电的前一天，澳洲外长黄英贤已赴华展开破冰之旅。这也是逾三年来首次有澳洲高层官员访华。星期三是中澳建交50周年纪念日。

黄英贤启程前表明，将敦促中国取消对澳洲的贸易限制，并允许两名被拘留的澳洲人接受领事服务。

中澳关系过去四年来急速降温，2020年时任澳洲总理莫里森呼吁国际社会对中国展开冠病溯源调查，使两国关系进一步急转直下。2020年以来，中国对澳洲的煤炭、大麦、棉花等产品实施贸易限制，澳籍华裔记者成蕾和作家杨恒均分别于2020年和2019年在中国被拘留。