解放军举办军校学员英语比赛  强调面向未来战场

中国解放军举办军校学员英语比赛，官方称重在检验外语教学水平，激发学员面向未来战场淬炼军事外语实战能力。

据中国官媒《解放军报》星期三（12月21日）报道，全军首届“八一杯”军校学员军事英语能力比赛近日举行。报道称，比赛突出军队院校外语教学为战育人属性，瞄准培养具有国际视野的高素质、专业化新型军事人才，重在检验外语教学以战领教水平，激发学员面向未来战场淬炼军事外语实战能力。

据报道，此次比赛由军委机关相关部门牵头、军队院校英语教学联席会主办、国防科技大学国际关系学院和陆军工程大学具体承办。通过比赛，相关部门全面检验了军队院校外语教学为战抓教水平，推进为战育人理念贯穿军事英语教学全过程各环节。

报道称，比赛主要面向全军高等教育院校本科学历教育层次生长军官（警官）学员，共有2600多名学员参加，最后评出一等奖获奖学员14名、二等奖获奖学员28名、三等奖获奖学员41名，期间还一并表彰了优秀指导教员。

根据报道，此次比赛主要基于战争或非战争军事行动拟制想定作业，由参赛学员自行确定任务类型、行动环境、力量编组和任务实施等，通过地图、图片、信息平台运用等手段下达战斗命令，从而引导参赛学员把抽象任务情景化、作战要素具象化，推进训练与实战应用的深度耦合。

同时，全军院校以比赛为契机，采取不同方式和形式，广泛开展军事英语学习竞赛活动，激发广大学员训练实战化军事英语技能积极性，全面提高军事英语综合应用能力。

