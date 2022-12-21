巴斯夫对华投资受关注 正值欧洲化工市场下滑

尽管围绕企业依赖中国作为增长动力存在一些疑虑，但巴斯夫公司如果想保持增长，除了在中国投资外，几乎没有其他选择。

据道琼斯通讯社报道，到2030年，中国将成为这家德国化工公司第三大综合基地的所在地。该综合设施位于广东省，耗资最高100亿美元（下同，135亿新元），目前正在建设之中。与此同时，俄罗斯在乌克兰的战争阻碍了欧洲的竞争能力，此外，对于欧洲对中国的经济依赖，这场战争也加大了对此持更加怀疑态度的压力。

欧洲银行的分析师布雷说，巴斯夫面临的问题是，该公司最终能否承担不在中国进行这项投资的后果。

巴斯夫之所以押注中国，是因为中国在推动化工业增长方面的作用日益增强。根据巴斯夫的预测，到2030年，中国占世界化工生产增长的比例将达到68%，到2029年，在总额5.6万亿美元的全球化工行业中，来自中国的金额将达到3万亿美元。

布雷称，来自中国市场的销售额在巴斯夫总销售额中的占比约为15%，但该公司对中国增长机会的接触还不够多。布雷也说，巴斯夫在广东的这项投资在投入运营后可能会产生40亿至50亿欧元（约57亿至72亿新元）的销售额。他表示，尽管中国市场存在风险，但必须成为巴斯夫投资策略考量内容的一部分。

布雷说，建设这家工厂是巴斯夫扩大在中国市场存在的一种方式，预计大部分全球化工市场需求增量都将来自中国市场，同时，巴斯夫还减少了对欧洲的业务敞口。

报道引述德国银行M. M. Warburg的分析师施瓦茨说，欧洲大陆的吸引力已经下降，因为俄乌战争使欧洲无法获得俄罗斯的廉价天然气，而巴斯夫的发展依赖俄罗斯的天然气作为能源和原材料。

天然气短缺和高昂能源价格已经带来了沉重的代价。德意志银行分析师海曼在一份研究报告中说，2022年10月德国化工行业生产较2021年第四季度下降了近23%，创下2008年金融危机以来的最低水平。

就在这个月，巴斯夫宣布将永久性降低欧洲业务成本，并启动了一项成本削减计划，该计划目标是从2024年起每年为公司节省5亿欧元。

施瓦茨说：“形势正变得越来越严峻，在未来两到三年内，我们将看到欧洲的利润下降，我们将看到对欧洲的投资减少，而在更有吸引力的海外市场，投资将增加。”

他也说，看起来中国对巴斯夫的重要性肯定会上升，但该公司不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

施瓦茨说，认为巴斯夫还没有准备好在建设新厂或扩建现有工厂方面投资远超100亿美元，尤其是考虑到中国目前的政治局势，从乌克兰局势中得到的教训是，政治局势的发展是不可预测的，你不会希望陷入两难境地。

布雷说，他能理解在中国进行投资的理由，但对于100亿美元这么大规模的投资，巴斯夫似乎没有办法对冲相关的地缘政治风险。

他说，许多投资者在问的一个问题是，如果台海争端有一天变成军事冲突，或者美中关系进一步恶化，巴斯夫是否还能够可靠地从其在广东的投资中获得价值。