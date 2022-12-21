耐克收入超预期：中国产品需求正在增长

耐克第二财季的收入超出预期，大中华区的总收入低于分析师预期。不过，耐克强调，其在中国的产品需求正在增长。

公布了截至2022年11月30日的第二季度业绩。耐克第二季度收入约为133.15亿美元（180亿新元），同比增长17%，高于分析师预期的126亿美元。净利润约为13.31亿美元，接近上年同期的13.37亿美元。稀释后每股收益为0.85美元，增长2%。

据路透社和澎湃新闻报道，截至周二（12月20日）美股收盘，耐克微涨0.16%，报收103.21美元。美股盘后，耐克涨超12%。

除了2021年第四季度因为线下商店在疫情管控一年后刚刚开始营业时业绩激增95%，该季度是耐克42个季度以来交出的最好成绩单。

耐克首席财务官弗兰德（Matt Friend）在电话会议上指出，公司开展了大规模促销活动，假日季的销售势头一直持续到12月的前几周。

分地区来看，耐克在其大本营北美市场的收入同比增长30%至58.3亿美元，在欧洲、中东及非洲市场，耐克录得34.89亿美元收入，同比增长11%，不考虑汇率影响增长33%。

作为耐克的第三大市场，大中华区在该季度的总收入为17.88亿美元，低于分析师预期，同比下滑3%，不考虑汇率影响为增长6%。Morningstar分析师斯沃茨（David Swartz）认为，耐克的大中华区业务仍然疲软，但最近几周正显现出复苏的迹象，斯沃茨说：“这对耐克来说是很大的利好。”

耐克介绍，其在中国的产品需求有所增长。耐克的高管们说，随着中国政府优化调整疫情防控措施，他们正密切关注市场情况。