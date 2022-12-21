上海警方侦破中国首例侵犯剧本杀著作权案

上海警方侦破了中国首例侵犯剧本杀著作权案，涉案金额约5000余万元（人民币，下同，约1000万新元）。

剧本杀，是一种具有推理性质的角色扮演游戏，作为新兴的社交活动形式在中国广受年轻人的喜爱。

据中新社报道，上海市公安局食药环侦总队7月通过网络巡查发现，电商平台上出现了一些价格远低于市场价的剧本杀游戏剧本作品。例如，一款官方发行价在500元左右的普通盒装本，某网店打着“1：1复刻”的宣传标语，以50元左右的价格对外销售，存在侵权嫌疑。

随后，警方成立专案组开展侦查，锁定了10余家低价销售此类剧本杀盒装剧本的网络店铺，并查明其所销售的剧本产品均系盗版。从这些售假网店入手，专案组向上追溯盗版剧本的生产源头，向下追踪购买盗版剧本的线下门店，循线挖出了一条源头位于浙江某地，以苏某、林某为首，集印刷、包装、仓储、销售等多个环节的侵权犯罪产业链。

经警方查明，自2021年5月以来，犯罪嫌疑人苏某为牟取非法利益，伙同长期从事印刷行业的林某，从线上平台采购正版剧本杀盒装剧本后，在未经著作权人授权许可的情况下，通过林某名下的一家包装制品公司，雇佣杨某等多名犯罪嫌疑人对正版剧本杀包装礼盒进行1：1盗版复刻设计。接着，苏、林二人又在浙江当地专门租借了厂房和仓库，雇佣陈某等人私自盗版印刷300余种剧本杀盒装剧本。截至案发，该团伙累计印刷盗版剧本10万余盒。

上海警方9月21日开展集中收网行动，一举捣毁以苏某、林某为首的复制发行盗版剧本犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人九名，查获盗版剧本杀盒装剧本体积达2000立方米，总重超百吨。

同时，警方会同文化执法等行政部门，将肖某等27名下游售假犯罪嫌疑人抓获归案，并循线挖出多家在沪市购买盗版剧本经营牟利的线下门店。据警方表示，上述线下门店已被警方移送行政部门处理，对于其中存在二次销售盗版剧本行为的3名线下门店经营人，警方已对其采取刑事强制措施，对于其它位于外省市的线下门店，警方将把线索通报相关省市有关部门进行查处。

据报道，目前苏某等四名主要犯罪嫌疑人，已因涉嫌侵犯著作权罪被警方逮捕，其余犯罪嫌疑人已被取保候审。