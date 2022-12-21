天津公积金贷款买二套住房首付降至40%

中国天津市周三（12月21日）发布文件，规定公积金贷款买第二套住房的首付降至40%，新规定将在2022年12月26日起施行，2027年12月25日废止。

据澎湃新闻报道，天津市住房公积金管理中心介绍，天津调整第二套住房公积金贷款最低首付款比例，与天津市商业性住房贷款保持一致，便于职工申请组合贷款。

文件还提出，职工申请提取住房公积金支付房租，符合提取条件的，提取资金按月划转至职工的银行储蓄账户。此举放宽了租房提取频次，将租房提取住房公积金由按季度提取调整为按月提取。

文件还规定，对于养育未成年二孩及以上多子女的天津市缴存职工，符合租房提取住房公积金条件的，可按照实际房租支出提取住房公积金。此前，天津市没有专门针对多子女家庭租房提取住房公积金的政策，每月提取最高限额3000元（人民币，下同，约600新元）。

另外，多子女家庭申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的，贷款最高限额以天津市统一贷款限额为基础上浮20%。养育未成年二孩及以上多子女，是指养育两个及以上子女且至少一个子女未成年。此前，天津市没有专门针对多子女家庭公积金贷款最高限额的政策，首套房贷款最高限额统一为80万元；调整后，最高限额提高至96万元。

同时，天津市缴存职工申请个人住房公积金贷款购买家庭第二套住房的，应支付不低于住房交易价格40%的首付款。调整之前，第二套住房贷款最低首付款比例60%。

