美国法院驳回中国电信上诉 维持在美经营禁令

美国上诉法院星期二（12月20日）驳回了中国国营通信公司中国电信的上诉，维持美国通信委员会（FCC）做出的禁止中国电信在美经营的决定。

据美国之音和路透社报道，美国联邦上诉法庭一个三人法官小组驳回了中国电信（美洲）公司对联邦通信委员会FCC今年1月做出的这项禁令提出的上诉。

美国通信委员会主席罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）称赞法庭的裁定，称这项决定“是基于国家安全机构的建议，他们认为中国电信在美国的运作为中国政府支持的网络行动提供了更多机会，那些行动包括经济间谍、破坏和误导美国的通信活动。”

此外，美国联邦通信委员会还吊销了中国联通美洲公司、中资电信企业太平洋网络有限公司（Pacific Networks Corp.）及其全资子公司信通（ComNet (USA) LLC）在美国的经营许可。其中一些电信公司在美国经营了多年。

美国通信委员会认为，自从委员会早年授权这些公司在美国提供通信服务以来，涉及中国的美国国家安全环境发生了变化，这些公司被中国政府拥有与控制让它们、其母公司和分支机构和中国政府有机会进入、存储、破坏或误导美国通信，让他们能够从事间谍和针对美国的其它有害活动，因此极大增加了国家安全和执法风险。

中国驻华盛顿大使馆曾指出，美国联邦通信委员会“滥用国家权力，在没有事实依据的情况下再次恶意攻击中国电信运营商”。