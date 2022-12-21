习近平会见梅德韦杰夫 吁乌克兰问题各方保持理性克制

中国国家主席习近平与俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫会面时说，中国在乌克兰危机问题上，一贯按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，并希望有关各方保持理性克制，通过政治方式解决安全领域共同关切。

据新华社报道，习近平星期三（12月21日）在北京钓鱼台国宾馆会见梅德韦杰夫。梅德韦杰夫此次是应中国共产党邀请访华。中国国务委员兼外长王毅也参加会见。

习近平说，中俄关系过去10年经受住国际风云变幻的考验，始终健康稳定高水平发展。中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系，是双方基于各自国情作出的长远战略选择。中国愿同俄罗斯一道，把新时代中俄关系不断推向前进，共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

习近平也说，在乌克兰危机问题上，中国一贯按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，秉持客观公正立场，积极劝和促谈。希望有关各方保持理性克制，开展全面对话，通过政治方式解决安全领域共同关切。

据新华社消息，梅德韦杰夫则说，统一俄罗斯党愿同中国共产党加强治国理政经验交流，落实好两国元首达成的重要共识，积极推进两国经贸、能源、农业等领域合作，共同抵制外部施加的各种压力和不公正措施，推动俄中全面战略协作伙伴关系实现更大发展。

梅德韦杰夫也是俄罗斯前总统。他表示，乌克兰危机事出有因，十分复杂，俄罗斯愿意通过和谈解决面临的问题。

据报道，中俄双方还就共同关心的其它国际地区问题交换意见。

另据法新社报道，德国总统施泰因迈尔星期二（12月20日）与习近平通电话时，促请习近平使用他对俄罗斯总统普京的影响力来结束乌克兰战争。

据中国外交部官网星期二晚发出的新闻稿，习近平是应约同施泰因迈尔通电话。

根据新闻稿，双方还就乌克兰危机交换了意见。习近平强调，中国坚持主张劝和促谈，认为危机长期化、复杂化不符合各方利益。中国支持欧方展现战略自主，引领构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现欧洲大陆的持久和平和长治久安。