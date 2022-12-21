四名涉声援理大示威者被判15至24个月

香港警方2019年11月包围理工大学期间，有百余人聚集声援学生被捕，其中四人因涉非法集结等罪，星期三（12月21日）被判15至24个月有期徒刑。

据香港《明报》报道，2019年11月18日警方围堵理大期间，有约百人涉在尖沙嘴科学馆广场一带声援学生被捕，包括民主党主席罗健熙在内的10人被控非法集结、管有适合作非法用途的工具等罪。其中，罗健熙被裁定非法集结罪脱、五人已于之前认罪宣判，另外四人星期三均被裁定罪成。

据报道，四人中一名案发时26岁男记者就在公众地方管有攻击性武器罪成，被判监15个月，另三人年龄介于22至70岁间，就非法集结罪被判监24个月。

审判此案的法官练锦鸿称，本案被告异口同声称到场是为了协助年轻人或学生，并形容他们盲目崇拜青春乃情感投射，甚至是“近乎恋童癖”的行为。

练锦鸿指出，被告声称到场帮助年轻人或学生，但占理的不一定是上述两者，年轻也并非犯案理由，被告有心帮助年轻人属高尚情节，但“不理是非地帮助导致损害更大”。他指出，本案为连串越趋暴力事件的转折，量刑应以惩罚为主。

针对有被告称担心警方使用武力故推开警员的说法，练锦鸿认为，警方鲜有开实弹枪射向示威者的情况，用得最多是不损害生命的橡胶子弹及催泪烟，该说法仍无合法理据。他指出，警方的做法也有需要改善之处，且警员犯错会受社会和机制监管。

