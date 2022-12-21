中国企业面对冠病暴发造成的人手短缺和需求下滑

中国冠病疫情大暴发，企业正在努力应对由此造成的人手短缺和需求下滑。

据路透社12月21日报道，冠病疫情在中国大规模蔓延，对劳动力供应造成不利影响。零售和金融服务企业受到人手短缺的严重打击，制造业紧随其后。

加中贸易理事会中国区董事总经理范诺亚说，由于员工染疫无法上班，中国许多大型零售商无法营业。

在病例激增前，中国严格的疫情防控政策已经阻碍了消费和生产，经济也因此陷入低迷。中国的工厂产出和零售额都在11月创下六个月来的最差记录。服务业零售额同比下降5.9%，汽车产量增长率大幅下滑9.9%。

中国欧盟商会主席伍德克称，在中国实施“清零政策”时期，许多在工厂依赖闭环系统运作，将员工与外界隔离。但目前冠病疫情已经蔓延，闭环模式难以为继。

路透社的报道称，中国是全球供应链上的重要一环，也是许多全球消费品公司销售的主要市场。产能和消费者需求受到的进一步冲击，将远远超出中国的国界。

一家大型汽车制造商的高管说，在病例激增的情况下，无法留住拥有专业技能的工人、卡车司机感染导致货物运输受阻等，都会影响整个产业链。

但就目前而言，由于世界其他地区的经济困难削弱了对中国产品的需求，供应链中断的影响有限。

一些中国企业说，如果最初的感染浪潮消退，他们对未来仍感到乐观。