报道称中国在南沙无人岛礁填海造地 中国外交部：无中生有

针对彭博社引述未具名西方官员称中国在南中国海无人岛礁进行填海造地活动，中国外交部以“无中生有”回应。

中国外交部新闻发言人毛宁星期三（12月21日）在外交部例行记者会上，针对记者“律宾外交部称，对彭博社的报道表示严重关切，该报道称中国在南沙群岛无人岛礁进行了一系列活动”的提问，作出上述回应。

毛宁说，彭博社有关报道纯属无中生有。她指出，不对南沙的无人岛礁采取行动，是中国和亚细安国家在南中国海各方行为宣言中达成的庄严共识，中国始终予以严格恪守。

她还说，当前中国和菲律宾关系发展势头良好，双方将继续通过友好协商妥善处理海上问题。

彭博社星期三引述未具名西方官员报道称，中国正在南中国海扩建几个无人岛礁，以加强对争议领土的掌控。据报道，这些官员称最近几年，包括南沙群岛北部的安达礁（Eldad Reef）等区域的一些沙洲和其他地物面积扩大10余倍。不过，这些官员也提到，目前还不清楚中国是否寻求将这些岛礁军事化。

报道发布后，菲律宾外交部发表声明称，中国在无人岛礁上的任何填海活动，都违反北京与东南亚国家有关争议水域行为的协议，也违反2016年国际仲裁庭的裁决。

“我们严重关切，”菲律宾外交部说，并称“我们已要求有关菲律宾机构核实和查证报道的内容”。

