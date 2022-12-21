中国加快冠病临床诊疗急需药品审批

为应对本轮疫情，中国国家药品监督管理局启动应急审批程序，加快对冠病临床诊疗急需药品的审评审批。

据香港中通社报道，中国国家药监局副局长黄果在星期二（12月20日）召开的涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会上说，为了给疫情防控提供更多更好的“武器”，药监局依法依规启动应急审批程序，加快冠病临床诊疗急需药品的审评审批。

黄果说，药监局还与卫生健康、中医药管理等部门联合印发通知，要求各省级药品监管部门对儿童用医疗机构配制制剂的调剂使用申请实施快速审批，要求原则上应当在三个工作日内完成审批。他指出，对一些管用、好用的医院制剂进行调剂，可以更快地在更大范围内服务患者。

黄果介绍，目前药监局已附条件批准冠病疫苗五个，另有八个疫苗经有关部门论证同意后，纳入紧急使用；批准治疗药物11个、各类检测试剂128个。他提出，对于已经上市但需要扩大供给的产品，各级药品监管部门将采取靠前服务，加快药品上市后变更审批程序，允许企业采取委托生产等多种办法，快速增产扩能。

药品方面，黄果介绍称，据统计目前中国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号9000多个。其中，针对解热镇痛类常用药物如布洛芬、对乙醯氨基酚的生产情况，他指出，根据2021年企业年度报告数据，布洛芬的有效文号共446个，其中2021年在产104个；对乙醯氨基酚的有效文号共986个，其中2021年在产111个。

黄果还说，目前这两个品种的在产制剂企业都在逐步释放产能。同时，中国布洛芬和对乙醯氨基酚的原料药产能比较充足，能够满足国内制剂生产需求。

