下午察：连花清瘟跌落神坛？

中国大幅放宽冠病管制措施后，全国掀起一股抢药潮，以岭药业研发的中成药连花清瘟也成了炙手可热的抗病药物。殊不知就在此时，质疑连花清瘟功效的声音再次浮上台面，网上持续流传的消息频频把连花清瘟带上微博热搜，让以岭药业市值在一周内蒸发了上百亿人民币。

这些消息的源头是，一名自称山东公共卫生临床中心肝病科主任的网民上周在网上发文警示称，该院近日接收多名服用连花清瘟胶囊后出现肝损伤症状的患者。

随后，有一名医生更发文称，连花清瘟不能预防，也不能治疗冠病，“这在医生中是常识”。

在这些质疑声音中，最引人注目的还属深圳市卫生健康委员会12月14日在微博发布的一则帖文。这则帖文将连花清瘟和黄桃罐头作对比，暗讽连花清瘟不如黄桃罐头有用。但相关帖文已被删除。

种种质疑突如其来地传出，也让中国民众对这款中成药的有效性再打上一个问号。

针对这些质疑，以岭药业星期天（12月18日）发布公告回应，称大量科学的临床研究及系统毒理研究均已证实了连花清瘟产品的安全性及有效性。

以岭药业研发的连花清瘟被质疑会造成服用者的肝损害后，公司星期天发声明反驳，并称连花清瘟的安全性已经过大量的科学实验验证。（互联网）

公告还引述了中国国家不良反应监测中心的统计，称连花清瘟胶囊上市截至目前，不良反应发生率是10万分之一，属于非常罕见级别，未见与连花清瘟相关的肝肾功能损伤不良反应。

然而这一解释并没有起到安抚市场情绪的作用，作为防疫板块“带头大哥”的以岭药业股价星期一（12月19日）一度跌停，这股下跌趋势还延续至星期三。

截至星期三收盘，以岭药业总市值为632.7亿元（人民币，下同，约122.67亿新元），与上星期一（12月12日）的864.6亿元相比，以岭药业市值已至少蒸发了232亿元。

以岭药业翻车

随着风波持续延烧，以岭药业星期一的一番操作，再让连花清瘟陷入另一场风波。以岭药业当天在深交所投资者互动平台上发文，称连花清瘟可与解热镇痛药物如布洛芬联用，但需重点关注是否存在解热镇痛药物使用禁忌情况，并在医师指导下联合使用。

以岭药业说：“一项针对112例儿童的连花清瘟和布洛芬颗粒等西药联合应用的临床研究，结果显示联合应用与单用布洛芬颗粒西药不良反应发生率无差异，未见肝肾功能损伤。”

以岭药业还说，解热镇痛抗炎药对乙酰氨基酚、布洛芬等说明书均提示具有肝肾毒性，严重肝肾功能不全者应慎用，严禁过量和反复多次使用。

或许以岭药业没有料到的是，这一份声明反而起到了提油灭火的作用，让批评声浪更加强烈。中国医学专家上周才公开建议，对乙酰氨基酚或布洛芬等西药退烧药尽量不要与连花清瘟等中药感冒药同服，因为叠加使用易伤脾胃。以岭药业的这一声明等同是在“打脸”专家的说法。

不少中国网民批评，以岭药业是在蹭布洛芬的热度，“省省吧，自己没有功效就蹭布洛芬的热度”，布洛芬“躺着也中枪”。

还有网民以几个桥段暗讽以岭药业“蹭热度”的行为，包括“我和比尔盖茨平均资产破百亿”、“我和科比合砍81分”和“阿斗：我跟我赵云叔叔在曹军营杀的七进七出”等。

有中国网民以一些桥段来暗讽以岭药业“蹭热度”的行为。（取自微博）

截至星期三（12月21日），以岭药业相关话题在微博上累积了3亿以上的阅读量。

连花清瘟的崛起之路与双重形象

话说连花清瘟虽然到了近年冠病疫情暴发，才真正爆火成为中国无人不知，却争议缠身的“国民神药”，但回顾连花清瘟的崛起之路，或许就能找到一些连花清瘟能屡屡占据中国社交媒体热搜榜、被赋予“救国救民神药”和“无用废药”双重形象的一些线索。

有网民曾调侃，世界上有两种药可以医治百病，一种叫多喝热水，另一种叫连花清瘟。这句话并非空穴来风，虽然连花清瘟在冠病疫情期间“一战封神”，但早在2003年沙斯（SARS）疫情暴发时，以岭药业就已开始着手研发这款中成药。

据以岭药业介绍，连花清瘟产品是大复方中成药，由连翘、金银花、炙麻黄、炒苦杏仁等13味中药材组方而成。

2004年5月9日，连花清瘟胶囊就通过了国家药品监督管理局新药审评，获得新药证书和生产批件。从研发到上市，以岭药业仅用了一年的时间。

尽管研发过程短暂，连花清瘟还是获得了中国官方的认可，并多次被列入官方文件的推荐用药列表中，包括2005年的《人禽流感诊疗方案（2005版修订版）》、2008年汶川地震的《关于在震区灾后疾病防治中应用中医药方法的指导意见》、2009年的《人感染甲型H1N1流感诊疗方案》。2020年，连花清瘟胶囊还成为首批由国家药监局批准新增冠病适应症的药物。

在宣传上，以岭药业也下了不少功夫。今年3月上海疫情暴发时，以岭药业就两次透过中国红十字会捐出了价值共6000万的连花清瘟胶囊；今年5月香港暴发第五波疫情之际，以岭药业也向香港捐赠价值780万元的港版连花清瘟。吉林、四川、河北等省份都曾接获过以岭药业的捐赠。

上海、北京西城区等地近日向当地居民发放的防疫包中，也包含了连花清瘟胶囊，这些都对连花清瘟胶囊在中国的普及和以岭药业的形象起到了正面作用。

今年3月，上海暴发疫情期间，以岭药业宣布捐赠连花清瘟胶囊协助上海抗疫。（互联网）

此外，研发连花清瘟的以岭药业创办人吴以岭本身在2009年就当选中国工程院院士，加上以岭药业建设的石家庄生物医药院士工作站也有不少两院（中国工程院和中国科学院）生物医药领域院士签约入站。据中国科学网报道，截至2015年，这些院士包括樊代明、钟南山、杨胜利、张伯礼、杨宝峰、高润霖、张运等。这些强大背景都为连花清瘟添加了不少光环。

种种正面因素加持下，2021年前三季度，以岭药业仅透过连花清瘟产品就实现了33.7亿元的营业收入，占公司总营业收入的41.6%。可以说，以岭药业单靠这款中成药就打下了一片天，迎来高光时刻。

但好景不常，中国前首富王健林之子、曾坐拥4000万粉丝的微博大V王思聪和线上医疗服务平台丁香医生今年4月出面打断了这一美好时光，让连花清瘟的崛起之路踢到铁板。

在连花清瘟迎来高光时刻之际，王思聪今年4月在微博转发了一则视频，打断了这一美好时光。（互联网）

首先，王思聪2022年4月14日在微博上转发了一则题为《世卫组织“推荐”连花清瘟，谁告诉你的？》的视频，质疑连花清瘟并非世界卫生组织推荐的用于治疗冠病的中成药，还呼吁中国证监会严查以岭药业。虽然他没有具体地列出连花清瘟存在什么问题，但当时还是成功地让以岭药业大牛股陷入连续跌停，亏损几十亿。

王思聪出面手撕以岭药业的三天后，丁香医生发布的一篇《不要吃连花清瘟预防新冠》文章，更是把以岭药业推向了风口浪尖。丁香医生的文章质疑，目前没有任何证据证明连花清瘟可以预防冠病，而且连花清瘟含有麻黄，在很多国家都属于禁药，还指出“双盲”实验不严谨，没有结果等。

这一边厢是网络大V不留情面的严厉指控，另一边厢是企业铺天盖地的品牌行销。连花清瘟也就此被标上“无用废药”和“救国救民神药”的双重标签。

天下没有一种能治百病的灵丹妙药，每个人对于同一种药吃出不同的效果也很正常，过度追捧或贬低某种药物实属没有必要。只要宣传不造假，每个人都有权利选择服用合适自己的“神药”。

此次连花清瘟被推上风口浪尖，或许反映的是中国民众在疫情大暴发、防疫药品缺货之际，心中不免油然而生的焦虑感。只是连花清瘟作为中国抗疫中成药的代表之一，所有争议也难免会被放大。