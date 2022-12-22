李克强主持国常会：保障防疫物资需求 合理进口急需品

中国国务院总理李克强星期二（12月20日）召开国务院常务会议，要求推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区间；确定加强重点商品保供稳价措施，保障群众生活需求、防疫物资和用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。

据央视新闻报道，会议称，今年稳就业稳物价、稳住经济大盘工作成果极为不易。当前中国经济恢复和回稳，但基础还不牢固。要落实中央经济工作会议精神，贯彻中共党中央、国务院部署，坚持发展是第一要务，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。

会议指出，实施稳经济一揽子政策和接续措施，为应对超预期因素冲击、推动经济运行由下滑转为回稳发挥了重要支撑作用。这些政策措施仍有释放效应空间，现在工作做好了对明年稳增长也会起更多成效，要抓住时间窗口，狠抓政策落实。

会议称，一是对落实稳经济一揽子政策措施抓好填平补齐，确保全面落地；二是推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量，符合冬季施工条件的不得停工；三是坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策。随着优化调整疫情防控措施的有序推进落实，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，为明年经济增长打好基础。近期有关部门要再次督导地方落实稳经济一揽子政策措施，扛起稳增长责任，推进“放管服”改革，协调解决问题。

会议说，元旦春节临近，要继续抓好生活品保供稳价。尽快解决有的地方物流“最后一公里”不畅问题。压实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，确保双节生活品供应充足和物价平稳。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。

会议还提到，要抓实稳就业保民生。突出保市场主体稳就业，落实助企纾困举措。扎实做好大学毕业生就业工作。整治拖欠农民工工资问题，帮助农民工节后及时返岗。支持以创业带就业。要做好困难群众生活保障，及时足额发放各类救助金，对因疫困难群众予以临时救助，保障好受灾困难群众基本生活。

会议研究了其他事项。