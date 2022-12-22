WTO裁定美要求港产品贴上“中国制造”标签的做法违规

世界贸易组织（WTO）根据裁决说，美国早前要求香港产品贴上“中国制造”标签的做法违反了国际贸易规定。

彭博社报道，这个星期三（12月21日）颁布的裁决，是一个月以来世贸组织第二次否决美国的观点，即国家安全事务免受世贸组织的审查。

由世贸组织三位专家组成的小组站在了香港一边，认为美国在特朗普政府最后几个月内所实施的贴牌规定，是对来自香港产品的不公平歧视。

专家组称，美国的措施不符合世贸组织国家安全豁免的要求，因为美国与香港之间的形势不构成“国际关系紧急状况”。该专家组敦促美国调整措施，以遵守其世贸组织承诺。

据《星岛日报》报道，香港商务及经济发展局局长丘应桦欢迎专家组的充分肯定。他说，在香港产品上标以“香港制造”的标记，多年来获国际接纳，这既符合香港作为单独关税区的事实和相关世贸规定，也为消费者提供清晰正确的产地来源信息。

丘应桦也指出，美国强逼香港产品改变来源地标记，完全是出于政治动机，把贸易武器化，妄图借此干预香港内部事务，漠视以规则为本的多边贸易制度。

根据一份声明，美国贸易代表发言人霍奇说，美国“强烈否决”这一裁决，且“无意取消标记规定”。

霍奇也说：“我们不会将关键性安全事务的判断或决策让给世贸组织......这份报告进一步凸显了世贸组织有必要进行根本性改革。”

美国贸易代表戴琪前几天警告，世贸组织在针对美国钢铝关税的另一项争议中做出了不利美国主权权利的裁决，该组织已经处于危险境地。

美国当前可以在60天内的任何时间提出上诉，实质上否决这一裁决。美国在2019年否决了世贸组织上诉机构的所有提名，导致其停摆；而该机构原先在国际贸易争端中有最终话语权。

