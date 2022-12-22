中国足协要求各俱乐部12月31日前解决全部历史欠薪

中国足球协会星期三（12月21日）晚发文要求，各职业足球俱乐部应在今年12月31日前解决全部历史欠薪。

根据中国足球协会网站发布的《中国足球协会关于全力做好2022赛季职业联赛相关政策落实工作的通知》，为进一步做好各职业足球俱乐部落实解决欠薪问题的工作，中国足协于2022年7月7日公布了《中国足球协会关于进一步做好2022赛季各级职业联赛相关政策落实工作的补充通知》，再次强调各职业足球俱乐部应准确理解政策规定，严格执行方案要求，细致梳理历史欠薪情况，上报欠薪解决进展。

《通知》指出，上述文件发布后，大部分职业足球俱乐部均在第二阶段完成了解决欠薪至少70%的要求。根据中国足协于2022年4月2日公布的《中国足球协会关于2022赛季中超联赛、中甲联赛、中乙联赛相关工作的通知》中的有关要求，各职业足球俱乐部应在2022年12月31日前解决全部历史欠薪。

《通知》要求各职业足球俱乐部解决欠薪工作的授权人在2023年1月6日前，向本通知工作联系人提交最新的还款凭证。中国足协将细致审核各职业足球俱乐部提交的相关材料。

对于未能落实上述要求的职业足球俱乐部，中国足协将依据《中国足球协会关于2022赛季中超联赛、中甲联赛、中乙联赛相关工作的通知》中的相关罚则，进行处理。