中国证监会：加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地

中国官方在中共中央经济工作会议后接连释放支持民营经济的信号。中国证监会发文，将深入推进股票发行注册制改革；推动企业境外上市制度改革落地实施，以及加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。

中国证监会星期三（12月21日）在官网发文，12月15日和16日召开的中央经济工作会议是一次非常重要的会议，不仅明确了明年经济工作的大政方针和重点任务，也推出一系列超预期的政策举措，释放出推动经济整体好转的强烈信号。

中国证监会表示，将全面落实中央经济工作会议确定的总体要求、预期目标和重大任务举措，加快建设中国特色现代资本市场，不断健全资本市场功能，更好支持科技自立自强。

首先，推动全面深化资本市场改革走稳走深走实。深入推进股票发行注册制改革，突出把选择权交给市场这个本质，放管结合，提升资源配置效率。同时，紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新、民营企业等重点领域和薄弱环节，完善资本市场制度供给，助力“科技-产业-金融”良性循环。

第二，扩大资本市场高水平制度型开放。推动沪深港通互联互通扩大标的、优化交易日历落地。推动形成中美审计监管常态化合作机制，营造更加稳定、可预期的国际监管合作环境。推动企业境外上市制度改革落地实施，加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。深化大陆与香港资本市场务实合作，支持香港巩固国际金融中心地位。

第三，全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。从市场准入、信息披露、持续监管等方面，进一步落实对国企、民企一视同仁、平等对待的要求。

第四，大力支持房地产市场平稳发展。加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。

上周召开的中共中央经济工作会议一改前一年对资本强硬的监管态度，强调要鼓励支持民营经济和民企发展壮大、依法保护民企产权和企业家权益。

会议后，官方周末以来持续明确表达对民企的重视。

中共中央机关报《人民日报》星期天（18日）在头版报道中，引述中国国家主席习近平在经济工作会议的讲话：“我是一贯支持民营企业的，也是在民营经济比较发达的地方干过来的”。