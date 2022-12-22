以岭药业：网传“连花清瘟防疫方”等消息不实

针对网传“连花清瘟防疫配方”相关文章，以岭药业星期四（12月22日）发文称，相关文章中与公司有关的内容均不属实。

以岭药业在微信公众号“以岭药业订阅号”发声明说，有媒体账号以《以岭药业公布的“连花清瘟”配方，可照方抓药！》《连花清瘟售罄？别急，原方曝光了，大家可以照方抓药！》等标题发表的文章称：“连花清瘟的厂家'以岭药业’发布了公告，把连花清瘟的原方发布了出来”，并称“大家买不到连花清瘟胶囊，可以直接去中药店，拿着方子自己抓药，自己放锅中熬一熬，效果也很好”。

声明指出，以上文章中与公司有关的内容均不属实。公司从未公布如文章所列“连花清瘟防疫方”；保留追究侵权人、制造、传播谣言的人相关法律责任的权利。

声明还说，“连花清瘟”配方系公司发明专利，该配方与文章所列“配方”在药味组成、处方量和制备工艺都不同。

随着中国疫情的持续升温，连花清瘟也再度陷入争议，其疗效再次受到质疑。有医生指出，连花清瘟不能预防，也不能治疗冠病，“这在医生中是常识”。

深圳市卫生健康委员会12月14日在微博发布的一则帖文将连花清瘟和黄桃罐头作对比，暗讽连花清瘟不如黄桃罐头有用。不过相关帖文已被删除。

以岭药业12月18日发布公告回应，称大量科学的临床研究及系统毒理研究均已证实了连花清瘟产品的安全性及有效性。

以岭药业星期一还发文称“连花清瘟可与解热镇痛药物如布洛芬联用”，相关话题也登上微博热搜。但该话题遭到不少网民批评，指以岭药业是在蹭布洛芬的热度。

截至星期三收盘，以岭药业总市值为632.7亿元（人民币，下同，约122.67亿新元），与上星期一的864.6亿元相比，以岭药业市值已至少蒸发了232亿元。