赖清德：人民用选票向民进党示警 已读不回必有危机

台湾执政的民进党主席补选候选人赖清德星期三（12月21日）举办首场政见发表会。他形容九合一选举意义，像是“矿坑中的金丝雀”，并说人民用选票向民进党发出警告讯号，若民进党已读不回，最大的危机必然在后面。

综合《联合报》、中央社等报道，赖清德星期三晚在新北市三重举办“向党员报告-政见发表会”。

赖清德在聆听民进党党员发表意见后说，民进党在九合一选举受到空前失败，身为民进党一份子、执政团队一员，他无法推卸责任、决定出来参选党主席。

赖清德认为，这场选举的意义，像是矿坑中的金丝雀，人民用选票向执政的民进党发出警告讯号与鞭策，若民进党已读不回，现在还不是最大危机，最大危机必然在后面，必须谨慎以对。

赖清德还提到民进党败选的种种因素，包括论文抄袭事件、党公职牵涉黑金、不够深入基层等。他强调，民进党要诚实面对这些问题并提出对策解决，并说未来他担任党主席，绝对不会闪避问题，该停止就停止、该改变就改变、该加强就加强，希望重新得到人民支持。

赖清德说，他竞选党主席就是要来基层听大家心声，也有责任向大众报告自己的想法。因此，他决定在未来到每个县市都巡回一遍。

民进党在11月26日的选举中遭遇在北台湾全面溃败、执政只剩五个县市的重挫，总统蔡英文当晚辞去党主席职务，民进党随后宣布在12月12日至16日开放候选人登记，明年1月15日投票改选新任党主席。

63岁的赖清德在获党内前辈和各派系支持后，12月8日致电总统蔡英文，报告参选党主席的决心，获得蔡英文祝福，并在脸书宣布参选决定。

他12月月7日确诊冠病，12月14日结束隔离，但考虑到仍处自主管理期间，于是委托文化部前部长、青平台基金会董事长郑丽君到民进党中央党部登记参选。

据报道，民进党中执会星期三已经通过赖清德的参选人资格审查。赖清德是目前唯一的参选人，预料下月将在无人挑战下顺利当选党主席。