中国央行：改善头部房企资产负债状况 支持平台企业发挥优势

中国人民银行行长易纲星期二（12月20日）主持召开会议提出，要引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质头部房企风险，改善头部房企资产负债状况。同时提升平台企业金融活动常态化监管水平，支持平台企业发挥场景、数据和技术优势，在推动科技创新、提升国际竞争力、扩大国内需求等方面发挥更大作用。

根据中国央行网站星期三晚发布的消息，会议认为，上星期四和星期五召开的中央经济工作会议是中共二十大后召开的一次十分重要的会议。会议充分肯定了今年经济工作取得的成绩以及新时代10年中国经济社会发展取得的历史性成就，深刻分析了当前国内外经济形势，明确提出了明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，对于统一思想、提高认识，切实把思想和行动统一到党中央对形势的判断和决策部署上来具有十分重要的指导意义。

会议指出，做好人民银行各项工作，要以中共总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大金融风险，全面深化金融改革开放，认真履行金融委办公室职责，建设现代中央银行制度，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力有效的金融支持。

会议提出， 一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持金融体系流动性合理充裕。加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资成本稳中有降。优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。充分发挥货币信贷政策工具功能，有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。坚持“两个毫不动摇”，坚持各类所有制企业一视同仁，引导金融机构切实加强和改进金融服务，加大对民营小微企业支持力度，进一步解决好民营小微企业融资问题。继续推进民营企业债券融资支持工具，支持民营企业合理债券融资需求。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，引导金融机构加大对“三农”、科技创新、绿色发展、普惠养老等领域支持力度。

三是推动金融平稳健康运行。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，满足行业合理融资需求，支持刚性和改善性住房需求。引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质头部房企风险，改善头部房企资产负债状况。推动长租房地产市场建设，按照租购并举方向加快探索房地产新发展模式。提升平台企业金融活动常态化监管水平，引导平台企业金融业务规范健康发展，支持平台企业发挥场景、数据和技术优势，在推动科技创新、提升国际竞争力、扩大国内需求等方面发挥更大作用。继续压实各方责任，推动做好重点企业集团、中小金融机构等风险化解工作，防范区域性、系统性金融风险。

四是深化金融改革开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，进一步完善准入前国民待遇加负面清单的管理模式，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。强化金融稳定保障体系，健全金融稳定保障基金管理制度。持续推进债券市场高水平对外开放，落实好便利境外机构投资者投资中国债券市场举措。提高跨境贸易投资自由化便利化水平，扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策受惠面。

会议强调，要高度重视做好岁末年初各项工作。近期，人民银行综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款等多种货币政策工具，加大流动性投放力度，12月19日以来已通过14天逆回购操作提供跨年资金3580亿元（人民币，约692亿新元），及时满足市场需求，维护年末流动性合理充裕，促进金融市场平稳运行。要发挥好设备更新改造再贷款、保交楼贷款支持计划等政策工具效能，引导金融机构加大信贷投放，支持稳增长、稳就业、稳物价，努力保持经济运行在合理区间。要加强重要金融基础设施业务连续性保障，有针对性地加大支付清算、现金供应、金融消费权益保护等方面的工作，切实提升金融服务水平，更好满足广大人民群众合理金融需求。

会议要求，人民银行系统要深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，主动担当，真抓实干，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，确保中共中央、国务院关于金融工作的各项部署落实到位，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献。