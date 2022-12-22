蔡英文：2022选举给执政团队严重警示要严肃以对

台湾总统蔡英文星期三（12月21日）晚发文说，2022年的选举，人民选择给执政团队一个严重警示，执政团队要严肃以对。就像2019年一样，要快速地弥补执政的不足，抚慰在疫情中、在通膨中、在快速的经济情势转变中受到冲击的人民。

蔡英文在脸书发文表示，这段时间以来的选后检讨，各界都有提出许多意见，无论与选举结果有没有直接关系，都是人民对执政团队的心情及感受的总整理，执政团队不能不警惕。所以，要检讨、整队、前进。

她说，“执政的人，常常看的是国家整体，尤其是在各项数字所表现出来的国家整体的表现及实力。但这些数字背后的虚实，与人民实际感受的落差，确实是执政者应该去检讨和检视的。”

蔡英文还说，执政的人强调整体施政成果，而人民的感受，特别是受到冲击的人的亲身感受，才是每一位选民在每一次选举中，投票的决定性因素。

她说，这一次，多数的人民没有选择支持民进党。回头看看2014年学运后，人民选择不与当时的执政者站在一起，让民进党在地方选举中，可以克服原先的弱势与障碍，譬如地方的政治生态与结构等，让民进党在大部分的县市取得胜利。

她又提到2018年，当时许多的政策性议题及公投，激化了人民对民进党的不满，而选择不与民进党站在一起。但在2020年，人民又选择与民进党站在一起，这是因为总统大选的观照面不同；而民进党在2019年也展现出检讨反省，以及调整施政与解决问题的决心。

蔡英文说，从2008年以来，无论民进党是在野，或者是2016以后的中央执政，选举有胜有败；透过每一次选举的集体决定，人民可以让一个政党赢了一次的选举，但绝不会因此就纵容，无条件的支持到底；必要时，人民会再一次展现意志收回支持，把机会给另一个政党。

蔡英文强调，2022年的选举，是在2020年总统选举后的第一次大选，人民选择给执政团队一个严重警示，执政团队要严肃以对。就像是2019年一样，要快速地弥补执政的不足，抚慰在疫情中、在通膨中、在快速的经济情势转变中受到冲击的人民。

蔡英文表示，在2023年即将来到的经济变局，更要打起精神，在带领人民平安度过这个变局的同时，也要为下一阶段的新局打好基础。

她说，在选后的这几个礼拜，除了一般公务，以及接待到台湾表达关切与支持的外国访团外，她都和执政团队不断地讨论未来的局势及前阶段施政不足之处。执政团队不会让台湾的重要政务，因为选举结果而有所停滞。

蔡英文说，下个星期，将陆续召开国安高层会议，就未来国际政经变迁局势下，台湾整体的经济情势，以及国安议题进行讨论。并且，在盘整行政院与各部会共同准备的方案后，她会对外向大家报告说明。

台湾今年11月26日举行包括县市长、议员和村里长的“九合一”地方选举，被视为总统大选前哨战，也是蔡英文执政的期中选举。

台湾执政的民进党在此次选举中遭遇历来最大挫败，执政县市跌剩五个，在北台湾全面溃败，给来届总统选举敲响警钟。台湾总统蔡英文随后也宣布辞去党主席。