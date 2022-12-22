中国顶尖经济智库负责人：中国将纠正过去错误的楼市政策

中国一家顶尖经济智库的负责人表示，中国将会推出房地产行业支持措施，从而纠正过去旨在遏制行业增长的“错误”政策。

彭博社报道，北京大学国家发展研究院院长姚洋受访时说，“中国政府似乎会提出更加具体的措施......必须至少止住房地产市场的下跌，在此方面有令人鼓舞的迹象”。

中国领导人在上周在中共中央经济工作会议上承诺，明年将会支持房产需求。姚洋表示，这显示政府将会重新促进房地产行业。

据报道，姚洋所负责的国家发展研究院是中国最知名的经济智库之一。他也曾于2020年参加中国国家主席习近平主持召开的经济社会领域专家座谈会。

去年，中国财经领域官员要求银行减少房地产行业放贷规模，一些决策者和经济学家称此举是为了降低杠杆过高和楼市投机所构成的金融风险。由此，今年前11个月，房产销售录得了23%的暴跌。

姚洋说，对房地产行业使用如此严厉的政策是完全错误的，他还特别提到旨在降低负债的“三条红线”规定。

他补充说，有些公司的业务之前或多或少是健康的，但由于“三条红线”，它们的业务出现了问题。

虽然一些大型房地产企业在政策出台前就面临资金压力，但姚洋指出，这是因为为房地产开发所募集的资金被转移到非核心业务，例如制造业和风险资本投资，他认为监管部门应当把措施集中在这一问题上。

他说：“政府在这方面的政策不是通过理性思考所形成的，而是出于感性。”

他补充道，随着城镇化的持续、且城市居民需要更大的住房，中国房地产建设仍有增长空间，

虽然姚洋预计明年财政和货币政策会专注促进增长，但他担心通胀的回升可能导致政策过早收紧。

姚洋表示，中国政府整体上对于通胀相当保守，他认为政府会设定3至3.5%的通胀目标。即使明年通胀率达到5%，他认为仍然是可以容忍的。

