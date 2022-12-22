新竹市长高虹安：相信司法会还清白 不会走向收押判刑

陷入助理费争议的民众党新竹市长高虹安星期三（12月21日）受访时表示，相信司法有其公正程序，会还自己一个清白，不会走向收押、判刑等剧情。

高虹安星期三接受台湾《联合报》专访时说，她不是贪污犯，更不认为自己被贴上贪污犯标签或被控贪污是个耻辱，即便经历超过19个小时的侦讯，也不曾落泪，只是把这个当成工作中的一次事件来处理，以更高格局面对未来，好好应对这场挑战。

她说，自己被搜索、约谈时，外界绘声绘影称自己会被收押，或未来一审判决时就会被停职，不过，这些在检方做出起诉或不起诉处分前都是假设性问题。但高虹安也坦言，自己已有最坏打算，做好心理准备，若案件被起诉，未来就进入法院攻防。

针对在侦讯期间案件细节不断被揭露，高虹安形容这是“蛮奇怪的现象”。她认为，侦查应严守不公开原则，然而不只是许多细节被揭露，当中一些内容还有不实，让自己处于被未审先判、妖魔化的境地，自己感觉很无力。

高虹安透露，在侦讯途中，调查官在为高虹安订便当时，有问及是否有任何饮食限制，她回应自己“不吃牛”，接着再回应“吃素就好”，但没料到这一对话也被泄露出去。高虹安说，侦查程序照理来说不应该会被传出去，但外界渲染影射远超于真实状况，“应该好好思考这案子怎会有如此特别待遇？”

对于高虹安日前委任高检署检察官蔡丽清出任副市长，高虹安说，请检察官坐镇市府，除将依法行政作为日后最基础的施政主轴，也是一种间接象征，代表她更想让市民知道，即使她在案件争议中就任市长，也愿以高道德标准面对挑战，施政一定坚守清廉。

高虹安也说，她征询过不少人担任副手，包括近期媒体报道的前立委黄国昌、台北市前副市长黄珊珊，甚至台北市长柯文哲，她都想过，“完全不设限”。但她与柯文哲讨论后作罢，除担心黄珊珊有屈就、也担忧被外界质疑独厚自己人。柯文哲也有列出北市府优秀事务官名单给自己。

另外，针对高虹安选前高调喊出彻查“大秘宝”（工程弊案），上任后将组公共工程查核小组或委员会，先锁定新竹棒球场、关埔国小、儿童医院土地变更等三大工程弊案，但她说，不会先认定这些工程有弊，因为“自己在助理费案是受害者，不应未审先判”。

高虹安说，新竹市民高度支持她，有很大一部分原因是希望让市政、公共工程回归合理和务实，她将以任务编组概念，成立公共工程委员会或查核小组，请公正第三方或副市长蔡丽清担任召集人，市府也会开放索资。

新竹棒球场今年7月下旬仓促启用，原本是要彰显前新竹市长林智坚的政绩，但施工品质不良导致三名运动员受伤，反而凸显棒球场重建费因前瞻预算的挹注从3亿元（新台币，下同，1324万新元）一路追加至12亿元的疑云重重，且类似的模式也出现在新竹关埔国小、新竹大车站工程，预算分别从2.2亿元与65亿元追加到16亿元与104亿。高虹安承诺当选后要清查新竹棒球场等诸多工程缺失。