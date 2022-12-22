台卫福部长：台须先自保再考虑提供大陆抗疫药物

针对台湾是否愿意提供中国大陆所需的抗疫药物，台湾卫福部长薛瑞元回应，台湾要以自保为先，行有余力再考虑协助大陆。

据台湾《自由时报》报道，薛瑞元星期四（12月22日）在备询时被问及，台湾卫福部是否考虑在医疗政策上不再围堵寄送药物到中国大陆，避免让两岸对立和彼此仇视升高。

薛瑞元说，台湾在这方面需要谨慎，因为中国大陆人口太多，即使只有微量出口台湾也要以自保为优先，行有余力再去考虑协助中国大陆抗疫。

他说，如果台湾出现药物短缺的情况，台湾人就会开始囤货，但若台湾仍答应向中国大陆供药，抢药的情况将更加严重。这也是为何台湾不能随便允诺协助中国大陆。

薛瑞元称，提供药品给民众有两个管道，一个是经由医疗院所，另一个是药局。他认为，医疗院所不太会出现抢药的问题，但药局的药物是成药，需求量高。

薛瑞元说，目前当局采取的第一步措施是向药局劝导，希望能限制顾客购药的量。不过这一措施还需要与药师公会讨论，实施日期和细节未定，计划优先限制的药品类是乙醯胺酚类药物。

薛瑞元说，虽然医疗院所会直接跟药厂订货，药厂一定会优先处理医疗院所的订单，保证到医院、诊所看病，药物不会短缺，但仍要机动并关注中国大陆的疫情和台湾药物状况。