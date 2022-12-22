中国外交部驻港公署欢迎WTO裁决：支持香港维护单独关税区地位

世界贸易组织专家组星期三（12月21日）就中国香港诉美国“原产地标记措施案”发布报告，裁定美对香港输美产品实施的原产地标记措施违反世贸规则，并驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。中国外交部驻港公署发言人对专家组裁决结果表示欢迎，对特区政府所作声明表示支持。发言人说，美国的做法是典型的强权政治和霸道逻辑，特区向美方提起诉讼，是维护国际法基本原则和捍卫多边贸易体制的正义之举，也是敦促美方遵守国际义务的必要之举。



根据中国“外交部驻香港特派员公署”微信公号发布的声明，发言人指出，2020年以来，美方无视香港单独关税区地位，将其国内法律凌驾于国际规则和别国法律之上，单方面要求香港输美产品修改原产地标记，企图借机诋毁“一国两制”，是典型的强权政治和霸道逻辑。特区向美方提起诉讼，是维护国际法基本原则和捍卫多边贸易体制的正义之举，也是敦促美方遵守国际义务的必要之举。

发言人表示，美方泛化国家安全概念，妄称所谓“香港局势”对其国家安全构成威胁，试图利用所谓安全例外条款“包装”其违法行为，不过是掩耳盗铃，自欺欺人。世贸组织裁决充分证明，安全例外条款不是单边主义、霸权主义的“护身符”。在以国际法为基础的国际秩序中，强权并非真理，美国没有“例外”。

发言人强调，香港回归祖国25年来，始终保持高度自由开放、畅通便捷的国际联系和独特优势，是全球最具竞争力的经济体之一，为经济全球化进程作出了不可替代的贡献。香港自由港和单独关税区地位受到基本法和世贸组织协定的确认和保护，也长期得到世界各国的普遍认可和尊重，不是美方单方面赐予的，也不是美方说取消就能取消的。奉劝美方停止破坏多边贸易体制、停止实施单边主义霸凌行径、停止操弄国家安全双重标准，切实遵守其参与制定的世贸规则，尊重专家组裁决，立即纠正自身违法措施，早日回归真正的多边主义。

世界贸易组织（WTO）星期三宣布裁决说，美国早前要求香港产品贴上“中国制造”标签的做法违反了国际贸易规定。

香港商务及经济发展局局长丘应桦欢迎专家组的充分肯定，并说在香港产品上标以“香港制造”的标记，多年来获国际接纳，这既符合香港作为单独关税区的事实和相关世贸规定，也为消费者提供清晰正确的产地来源信息。