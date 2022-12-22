中国全国侨联副主席：释法才能根本解决黎智英案

中国全国侨联副主席卢文瑞就黎智英案撰文说，香港行政长官李家超不可能在没有得到北京中央支持下贸然提出释法，因此目前应考虑的是“如何释法”，而非“应否释法”，释法才能确保根本解决问题。

香港壹传媒创办人黎智英被指勾结外国势力、违反《香港国安法》，原定案件12月13日开审，但港府不同意黎智英聘用英国律师来审理他的案件，抗辩上诉至终审法院仍被拒，两度拖延至明年9月才审理。多次上诉无效后，李家超决定向北京建议提请全国人大常委会厘清没有香港本地全面执业资格的律师或大律师可否参与处理危害国安案件，至今仍没有结果。

卢文瑞星期四（12月22日）在香港《明报》撰文称，李家超提请释法是与北京中央方面密切沟通后的决定，并得到中央“充分肯定并坚决支持”，认为“行政长官不可能自行其是”，在没有取得中央支持下贸然提出释法。

他说，自己无法想像李家超提出释法后被中央拒绝，再交由特区自行处理的处境，因此现应考虑的是，中央将如何释法，而非应否释法。

谈到近日有关“不释法”的议论，认为可由香港自行处理的建议，卢文端认为，终审法院判决后，由香港人士提出自行处理方法，包括法律界人士，都难保不会衍生难以预料的问题，甚至是法律挑战，如再次败诉，只会重提人大释法，因此他认为只有人大释法才能确保根本解决问题。

此外，卢文端说，北京中央已要求李家超就《国安法》实施情况提交报告，而港澳办也提出落实中共二十大报告“完善特别行政区司法制度和法律体系”，确保落实《国安法》的要求。他相信人大释法需全面检视国安法实施，不会只考虑《国安法》可否聘请海外大律师的问题，所以需要足够时间处理。