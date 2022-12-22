成都幼儿园中小学多个年级提前放假

四川成都幼儿园、中小学多个年级提前放假，初三高三假期维持不变。

综合红星新闻和看度新闻客户端消息，成都市人民政府总督学石斌在星期三（12月22日）召开的疫情防控工作新闻发布会上说，全市幼儿园、小学、特殊教育学校、初中一二年级和中职学校一二年级于12月30日结束教学工作后开始放假。

高中一二年级于2023年1月8日结束教学工作后开始放假，高三、初三年级按原计划开展教学。2023年1月16日开始放假，2023年春季学期开学时间按原计划不变，即2023年2月13日办理入学手续，2月14日正式行课。

按照原计划，成都中小学原定于2023年1月16日开始放寒假。

对于为什么要提前放假，石斌在会上解释说一是保护师生健康。目前，全市未到校师生员工数量仍然较多，部分师生感染后，身体仍在康复中，需要一段时间进行休养、恢复。不同学科教师生病后，学校教学组织也面临较大压力。

二是基于不同学段教学情况。如，全市小学、初中一、二年级原计划12月30日前结束教学工作，1月第一周组织复习、考试，学生参加期末考试后离校。而高中阶段教学任务和学生学习压力相对较大特别是高初三毕业年级面临着复习备考压力。

三是尊重大家意愿。近期市委市政府组织三个调研组，深入学校充分听取师生和家长意见，并对12345市长热线市民反映的问题认真研究。部分家长和教师特别是小学、幼儿园希望适当提前放假。根据当前疫情形势，结合不同学段、不同年龄学生特点，经综合研判，决定优化调整本学期期末教育教学安排。

