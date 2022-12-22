台湾中研院预计明年台经济增长2.41%

台湾中央研究院星期四（12月22日）预测，考量全球景气降温，拖累台湾外贸与投资表现，今明两年台湾经济成长都无法“保3”，明年经济只会录得2.41%的增长，且明年消费者物价上涨率（CPI）仍高于2%。

综合台湾《经济日报》和中央社报道，台湾中研院经济所星期四公布最新经济预测。中研院说，今年俄乌战争冲击延续、全球通膨高涨，加上主要国家央行紧缩货币，冲击终端需求，台湾出口与投资严重受创，因而大幅下修2022年经济成长率至2.94%，明显低于7月预计的3.52%。

展望2023年，中研院经济所说，随着台湾边境开放，消费动能可望持续提升，但全球景气降温，厂商库存压力持续，台湾外贸与投资将继续低迷不振，预期明年经济成长率仅2.41%。

和其他预测机构相比，台湾中央银行预估明年经济成长率为2.53%、主计总处的是2.75%；台湾智库方面，中经院、台经院分别估明年为2.72%、2.91%，中研院经济所看法为目前各机构最悲观。

中研院经济研究所兼任研究员周雨田认为，台湾经济下行已是必然趋势，而且已经在发生，中研院将明年的台湾经济定调为“外需剧减景气趋缓”。

不仅对2023年经济成长率保守看待，中研院对于明年的物价看法也不若其他智库那般乐观，中研院预期明年CPI与趸售物价指数（WPI）成长率分别为2.15%与0.14%。周雨田说，明年物价涨势将趋缓，然而考量核心物价下跌不易，还有油电价补贴政策难以为继的影响，他认为2023年CPI年增率要回到2%以下，希望不高。周雨田更直言，“央行对物价预测可能误判”。

关于民间投资部分，中研院预测，随着明年全球经济成长减缓，势必影响企业投资步调，设备投资意愿转为保守，因此预估资本支出将放缓。2023年在高基期因素下，实质民间投资预计年成长1.95%，与2022年的7.15%，呈现满大差距。另外，台湾政府绿能设施等公共建设陆续布建，预计全年实质固定资本形成2022年、2023年年增率分别成长6.98%、2.35%。

在对外贸易方面，中研院预估，面对国际整体需求转趋低迷、中美纷争引发的科技管制等外在环境风险影响，商品进出口增幅收敛，但边境开放将使服务输出与输入有所回温，预期2023年全年实质商品及服务的输出与输入成长率分别为2.71%与4.06%。

周雨田提醒，2023年台湾经济前景还面临四大不确定因素，包括全球经济衰退的风险影响市场需求甚钜；通膨甚至是停滞性通膨风险与主要央行的紧缩政策对全球金融市场的震荡；中美关系演变与其他地缘政治风险持续；中国大陆冠病政策突然解封带来的混乱后续发展。