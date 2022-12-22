两岸重启小三通 金门陆配激动

台湾宣布重启阔别近三年的“小三通”，金门马祖民众以及中国大陆籍配偶（简称陆配）先行。不少金门陆配受访时表示激动、开心，因为终于可以去大陆探亲。

小三通是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆的厦门和马尾，进行“两门对开，两马先行”的直接通航、通商和通邮。小三通在2001年1月2日启动，但冠病疫情暴发后，从2020年2月10日暂停至今。

台湾从10月13日起开放边境，但小三通却没有同步解封。

综合台媒报道，因应农历新年金马民众返乡需求，台湾行政院会星期四（12月22日）通过“金马地区民众春节交通专案”，以循序渐进恢复小三通客运为原则，提供金马地区民众及陆配，通过专案申请航班，金门每天至多一班，马祖每周至多两班。

台湾陆委会说，这项专案实施时间为2023年1月7日至2月6日，也就是农历新年前后两周，航班采专案申请方式，搭乘旅客以金马地区的民众、陆配等为限，并由金马地方政府负责造册及管控。

陆委会也提到，专案是由陆委会、交通部、卫福部及相关机关共同研商及完成，目的是在兼顾离岛防疫周全下，便利及满足春节期间金马地区民众返乡探亲及相关人道等需求，并以在疫情风险可控下，循序渐进恢复小三通客运为原则。

陆委会还强调，专案执行将由相关部会及地方政府通力合作，做好整备工作。近期大陆疫情升温且资讯不透明，相关机关一定会在作好防疫工作的前提下，执行上述专案，以确保台湾人的健康及安全，

对于上述消息，在金门经营花店的陆配崔芠绫受访时说，已经有三年没回大陆的家乡，非常想念80多岁的妈妈。“今天听到重启小三通的消息，真的很开心，终于有机会回去看看家人”。不过她认为，目前分阶段开放比较好，尤其现在大陆疫情升温，保守一点比较好。

老家在桂林的黄敏玲表示，听到可以回家过年，相当激动。她说，小三通开放后，自己可以从厦门飞回去桂林，时间大概需要一个半小时，希望开放后，可以赶快带小孩回家探访家人。

