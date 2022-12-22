台加沟通顺利 驻蒙特利尔办事处可望明年上半年开馆

台湾外交部将在加拿大增设驻蒙特利尔（台译蒙特娄）经济文化办事处，台湾外交部北美司司长徐佑典说，目前已进入最后筹设阶段，包括确认办公室地点等，最快可望在明年上半年开馆。

台湾媒体中央社引述知情人士透露，台湾此次与加拿大政府讨论设馆，不论时程或进度都相当顺利，印证加拿大政府公布印太战略后，正积极强化与台湾等印太重要伙伴的关系。

知情人士也说，蒙特利尔办事处的规模大约与驻温哥华、多伦多办事处相当，将有大约八、九位外派人员，目前已找到几个办公室地点，正在做最后评估确认。

根据台湾外交部北美司早前发出的新闻稿，加拿大是英、法双语国家，而魁北克省是法语人口主要集中地，人口数约占加拿大总人口近四分之一。蒙特利尔市为魁北克省第一大城、加拿大第二大城，是加拿大着名的科技产业聚落，在电动车及人工智慧等领域极具合作空间，同时是国际民航组织（ICAO）总部所在地。美、日、英、法等多数国家均在蒙特利尔市设有据点。

另据报道，台湾外交部星期四（12月22日）举行例行记者会，徐佑典报告回顾今年台美与台加关系的多项重要进展。

徐佑典强调，美国拜登政府对台湾安全承诺仍坚若磐石，过去一年七度对台军售，落实军售常态化，对台军售总价值约有28.6亿美元（约38.6亿新元），展现对台湾防卫能力的高度重视，台美也就如何用“创意性方式”让台湾尽速取得不对称战力做了更多讨论，“不论次数与深度都更胜以往”。

徐佑典也说，虽然台湾边境在今年10月才开放，过去一年北美司总共接待41位美加国会议员，还有三位美国州长，总共美加外宾大概350位。