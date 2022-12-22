消息：港府取消安老院舍密接者集中隔离规定

香港近期冠病病例回升，安老院舍病例也明显增多。消息透露，香港特区政府决定撤销安老院舍密切接触者需要到检疫中心隔离的规定，以保留资源集中隔离安老院舍的确诊老人。

据网媒“香港01”星期四（12月21日）报道，有安老院业界收到港府消息，称因应疫情的最新情况，港府决定集中资源及早撤离受感染院友，安排他们隔离或治疗，不再要求密切接触的院友前往检疫中心进行隔离。香港卫生防护中心将就此为院舍订定指引，列明照顾密切接触者及其他院友时，院舍员工应留意的感染控制事项。

另外，港府也将调整隔离人员离开暂托中心的标准。隔离人士如在隔离的第四日及第五日快测阴性，即可完成隔离，无须进行核酸检测。这一安排与其他需隔离的社区人士相同。

据悉，香港社署星期五（12月23日）将联同卫生署及医院管理局举办网上交流会，向安老院及残疾人士院舍业界讲解调整后的检疫安排。

对此，香港安老服务协会主席陈志育说，全港安老院已有八成院友曾确诊冠病，加上目前九成院友已接种疫苗，有一定免疫屏障，密切接触者再染疫的机会不高。

不过，他坦言，随着社区病例上升，院舍确诊病例也有所上升，若维持旧有做法，可能会令确诊者来不及送往隔离，反而带来暴发风险，院舍目前也要尽量避免院友二次感染，所以港府集中资源，改为集中将最高风险的确诊者迁往隔离中心，在风险管理及成本效益上都是合理做法。