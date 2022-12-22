中国多地商场缩短营业时长 疫情致人流骤降

随着中国多地的冠病疫情升温，出行人数和商场客流减少，多家商场调整了营业时间，缩短营业时长。

据财新网统计，中国各地调整营业时间的商场普遍缩短营业时长三至四个小时。例如，位于北京西城区西单片区的老牌百货君太百货，星期二（12月20日）发布营业时间调整通知，自星期三（21日）起，该百货工作日的营业时间较此前缩短三个小时、周末缩短一个小时。

杭州多家商场也集中发布调整营业时间通知。杭州万象城营业时间自星期一（19日）起调整至上午11时至下午8时，此前该商场的营业时间为上午10时至下午10时，调整后营业时间缩短三个小时；杭州解百的营业时长自上星期天（18日）起缩短三个小时。

此外，南京、上海、长沙等地的多个购物中心和百货也于近日调整营业时间，缩短营业时长。

财新网报道，商场客流量大幅减少，商户为减少店铺“空转”成本是调整营业时长的主因。

一名连锁火锅品牌云南地区加盟商说，其和正在向店铺所在商场申请缩短营业时长，主要是因为“客流量大幅下滑，销售拉不起来，员工耗在这里增加成本也没有收益，长时间上班也会增加感染风险”。

一般上，商业综合体由运营商统一运营管理，租户不能擅自停止营业或缩短营业时间，若有调整营业时间的需求需向运营商申请报备。

报道引述一名头部商业地产运营商的运营人士说，在疫情期间，除了配合政府疫情防控需要，商场不会主动向租户要求缩短营业时间。

这名人士也说，近期商场营运部门开始每日统计商场各个租户的员工冠病阳性率、能否正常营业等信息，公司再综合各个商场的情况对营业时间作出调整。

如今，中国各地进入商场、写字楼等公共场所不再查验核酸阴性证明。以北京为例，目前各大商场可直接进入，无需再扫描健康宝，也无需出示核酸阴性证明。

但当前有大量人群为减少感染几率减少出门频次，中国多地出行人数大幅减少。

以北京地铁公布的客运量为例，在本轮防控政策调整之前，11月上旬的工作日期间，北京地铁公司所辖运营线路日客运量均超500万人次，部分工作日的客运量超600万人次。近两周，工作日地铁客运量大跌，12月12日至16日，日客运量平均约为138万人次；12月19日至20日，日客运量有所上升，但仍仅恢复不足一半，约为234万人次。

另如其他省会城市，根据当地公布的地铁客流数据，西安和南京本周地铁线网客流分别较11月大跌约70%和60%。