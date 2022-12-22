中国多地医院减员急招志愿者 公共机构相继暂停线下业务办理

随着医院相继报告“减员严重”，湖北、山东、辽宁沈阳等部分医院近日紧急招募带薪医务志愿者，以扩充医疗救治队伍。此外，中国多地公共机构也报告严重减员，相继暂停线下业务办理。

根据澎湃新闻报道，湖北通山县人民医院12月21日介绍，为更好应对即将到来的疫情高峰，储备必要的防疫力量，经通山县人民医院研究决定，现面向社会招募抗疫志愿者(第一批：护理专业35人）。报酬为每月2000元（人民币，下同，约400新元），或不满一个月的按实际工作时间每天100元结算，最高2000元。

通山县人民医院提到，志愿者按期完成志愿服务后，可享受医院近三年内公开招聘工作人员（护士岗位）有关政策优惠。

山东阳信县人民医院也在12月19日发出公告称，根据医院医疗工作需要，现招募若干名医疗及护理志愿者，进行医疗及护理有偿志愿服务，志愿服务总期限为2023年1月1日至2023年3月31日，医院根据志愿者实际志愿服务天数，提供每人每天200元的生活补助。

此外，沈阳市第四人民医院招募呼吸科及RICU医师10人、心内科医师2人、急诊科医师4人、重症医学科医师4人，护士30人，工资标准4000元，表现优秀者医院正式招聘中择优推荐。

沈阳市第五人民医院紧急招募医师岗位20人，其中呼吸内科5人、循环内科5人、急症科 5人、重症医学科（ICU）5人，护理岗位70人（有急诊或ICU工作经验或男性护士优先）。沈阳市第六人民医院招募呼吸科、ICU、急诊科医师16人，呼吸科、 ICU 、急诊主治医师4人以及护士45人（有急诊或ICU工作经验的及男性护士优先）。

根据此前报道，中国各地的多家医院相继报告“减员严重”，除了倡议行政职能部门人员奔赴临床一线，有医院号召医护中的无症状感染者和轻症要坚持工作，让症状较重的职工立即休息和治疗，症状消失后立即返岗，还有医院安排阳性无症状感染者到阳性病区上班。多家医院亦指出，最为严峻的时刻或许还未到来。

江西抚州此前也已在全市范围内招募医务人员，一并公布的还有抚州市第一人民医院、市妇幼保健院、市第三医院、市立医院、市中医医院的招募热线。

抚州市疫情防控应急指挥部办公室表示，目前疫情实现了由防向治的重大转变，冠病阳性感染者人数不断飙升，在岗医务人员工作任务异常繁重，医务人员冲在一线，是第一波易感人群。随着感染人员的迅速上升，医务人员由于职业暴露，大面积感染在所难免，期间战斗性减员将可以预见。为更好保障全市人民群众生命健康，及时补充专业医护人员是当务之急。为此倡议广大离职或退休医护人员、个体医务工作者以及其他具有医师、护士执业资格的医务工作者积极参加志愿者招募。

此外，中国多地公共机构受疫情影响也陆续报告严重减员，相继暂停线下业务办理。

西安市长安区劳动就业管理服务中心12月21日发出通知称，受近期疫情传播风险加大、中心各科室阳性减员严重等问题影响，就业中心办事大厅已无法正常提供线下业务办理，现不得已宣布暂停对外办公，线上业务正常。

河南濮阳市医保局介绍，因疫情原因，造成阳光大厦医保窗口严重减员，窗口无法正常办公，从12月19日起，暂停办理阳光大厦医保线下业务，重开线下业务另行通知，倡导市民朋友线上办理业务。

濮阳市住房公积金管理中心也称，因疫情原因，造成阳光大厦公积金窗口严重减员，窗口无法正常办公，从12月19日起，暂停办理住房公积金线下业务，重开线下业务另行通知。

山东滨州市图书馆表示，当前全市冠病传播迅速，图书馆工作人员感染冠病、流感人数较多，无法正常轮岗值班。鉴于此，滨州市图书馆自12月20日起对开放时间、开放区域作出调整。

天津市规划和自然资源局宝坻分局透露，因受冠病疫情影响，宝坻区自然资源调查与登记中心减员严重。12月19日起，宝坻区不动产登记服务大厅启动低运转工作模式，暂停受理线下不动产登记业务。静海区人力社保局12月20日也称，近期，受新冠肺炎疫情影响，“海河英才”人才引进联审窗口多名工作人员出现持续高烧等症状，导致窗口严重减员。经研究，从12月21日起暂停窗口线下服务。

