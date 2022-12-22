曾公开支持高虹安 新竹副议长余邦彦宣布退出国民党

国民党籍新竹市议会副议长余邦彦曾在九合一地方选举公开支持民众党新竹市长候选人高虹安，选后持续引发效应冲击到国民党正副议长选举分裂。余邦彦星期四（12月22日）宣布因“个人因素”退出国民党。国民党表示正尽力慰留中。

综合台湾《联合报》和中央社报道，余邦彦星期四在脸书贴出“退党声明书”，宣布因“个人因素”，即日起退出中国国民党。

有关余邦彦宣布退党，国民党新竹市党部提供新闻资料称，确实已收到余邦彦申请退党文件，目前，由议长兼国民党市党部主委许修睿，正尽全力慰留。

许修睿说，国民党没有分裂的本钱。

新竹市议会下届议会正副议长龙头之争，现任正副议长许修睿、余邦彦早就表态连任，但余邦彦选前因支持民众党的市长候选人高虹安，被国民党支持者批评“背骨”（叛变），国民党市长落选人林耕仁日前开记者会也意有所指，要求国民党中央正视处理。

有蓝营人士认为，余邦彦选前是因为“下架民进党”考量才公开支持高虹安，最后顺利达成目标，但随之而来的正副议长选举，余邦彦在预先投票中以两票之差败给议员陈庆龄，让他感到沮丧。

至于余邦彦后续是否还会参选副议长，余邦彦尚未做出最新回应，动向仍不得而知，但距离正副议长投票还有三天，变化仍相当大。

民众党新竹市党部代理主委李国璋说，下届竹市议会民众党有两席议员，在正副议长选举上，会希望跟国民党合作，同时也会重视情义原则。报道分析，民众党两席议员应会支持许修睿与余邦彦连任正副议长。