两岸小三通专案暂不设台商中转 陆委会称不能造成医疗负担

台湾行政院星期四（12月22日）拍板通过金马地区民众春节交通专案，首阶段以金马地区民众及陆配为主，暂未开放台商中转。对此，台湾陆委会主委邱太三解释，有症状甚至确诊者在金门地区停留，会给金马医疗量能造成严重负担。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网等报道，台湾行政院22日上午举行院会后记者会，邱太三指出，今年年初大陆、台湾皆采“14＋7”的隔离防疫措施，虽然总统蔡英文和行政院长苏贞昌皆认为春节是家人团聚的重要节庆，但在了解台商意愿之后，因没有相关需求，所以今年春节未有类似规划。

邱太三透露，原先陆委会有讨论“清明节专案”，无奈4月上海疫情升温，地方封城、航班减量；暑假期间、8月份又因大陆军演导致两岸情势紧张，还有不遵守经贸规则的作为，对台湾带来冲击和影响。政府原先认为9月能有规划，但适逢中共20大便暂缓，此后大陆疫情再起又爆发白纸运动，事实上近期对岸疫情已蔓延开来，引发金马地区紧张。

邱太三进一步解释，小三通航线属船运，民众抵达码头后必须至金门机场，中间路程有好几公里，再搭乘内陆航班飞回台湾，此模式和一般中转不同，无法在源头将民众锁在机场、避免外溢，况且航班还不一定衔接得上，民众可能会趁空挡至店家购买贡糖、酒类等伴手礼，“这样的风险，金门地区的民众认为不应该由他们来承担。”

台湾卫福部次长、中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜说，台商中转要经过金马，若有发烧、呼吸道症状，甚至确诊，就要留滞当地。而金门的负压隔离病房只有四床、加护病房10床、专责病房23间，马祖的负压病房更只有两床、加护病房一床且没有专责病房，只要确诊数稍微增加，就会造成严重的医疗跟防疫负担，现阶段不适合开放台商中转。

台湾交通部次长祁文中指出，如果台商要返台，两岸之间目前有四个航点，包括北京、浦东、成都、厦门，双向每周有29班；浦东单向飞台约有16至24班。目前订位状况，除明年1月12日、13日、14日、17日订位较满，其余尚有空位，平均订票率约三至六成，建议有返台过节需求民众要及早规划行程。

对于小三通分阶段复航露曙光，台湾总统府发言人张惇涵说，后续仍将视疫情发展及整体情势评估，循序渐进恢复小三通，并期盼透过此次春节专案，作为疫后两岸人民之间健康有序交流的起点。

张惇涵指出，行政院22日宣布的“金马地区民众春节交通专案”，是在兼顾离岛防疫周全的前提下，让在中国大陆生活、工作的金马地区民众和配偶能够透过小三通往返过年，并满足人道的需求。