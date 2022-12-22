成都市发热门诊日接诊量下降 将免费发放近百万片退烧药

当前成都全市发热门诊日接诊量已由最高峰的4.2万人次下降至目前的1.8万人次，互联网医院冠病诊疗量已由每日的4800余人次降到2900余人次。为解决市民“购药难”的问题，成都准备了近100万片退烧药，将于近日通过药店向市民免费发放。

据中新社星期四（12月22日）引述成都市疫情防控新闻发布会消息报道，当前成都正经历一波疫情高峰，部分防疫物资和药品不同程度出现短缺现象。成都共设置300家发热门诊，302家发热诊室和哨点，1万零363个发热探头。12月1日以来，40余万名发热患者就医需求得到有效满足。

为进一步方便冠病感染者看病就医和咨询需求，成都3000余支家庭医生团队通过“网格长+家庭医生团队长”相结合的方式，利用微网实格微信工作群、家医服务群及上门服务等途径，累计提供抗原检测指导、健康监测、健康咨询、用药指导等健康管理服务37万余人次。

成都市市场监管局监测数据显示，近一周以来，成都涉疫药品的购买量出现了井喷式增长。正常情况下，成都涉疫药品日销售量约为13万盒。而12月8日以来，涉疫药品销售成倍增长，12月12日达到峰值约70万盒。此后开始逐步回落，目前日销量基本稳定在20万盒左右。

为杜绝非理性购药囤药等现象，成都市市场监管局指导零售药店，对涉疫药品和医疗用品，按照合理用药的数量开展销售。每个品种建议按照常规单次疗程的使用量进行购买，单人购买最多不超过五天用量。鼓励零售药店在不影响药品质量的情况下，对紧缺药品拆零销售。