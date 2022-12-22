郭台铭被讽BNT销售员 苏贞昌替卫福部长道歉

鸿海创办人郭台铭与台湾卫福部长薛瑞元日前因进口BNT次世代疫苗事件发起口水战。台湾行政院长苏贞昌星期四（12月22日）说，这件事两人各有对错，但他认为薛瑞元的说法的确有不当之处，对此他要特别表示歉意。

郭台铭日前呼吁台湾进口BNT次世代双价疫苗，但薛瑞元形容郭台铭这像是BNT推销员；郭台铭之后在脸书发文“庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄。”

据台湾《联合报》报道，苏贞昌星期四下午受访时说，这件事情薛瑞元、郭台铭两个人都有对错。郭台铭热心积极，对BNT疫苗情有独钟。在台湾需要时，郭台铭和慈济、台积电花大钱买大量疫苗供民众使用，他对此非常感谢。

苏贞昌说，这次郭台铭依然是同样态度，所以薛瑞元不能把这跟推销员一起讲，虽然薛瑞元不本意并非如此，但这样的说法容易被外界作连接，也难免郭台铭会不悦。“政务官这样的讲法，我特别要表示道歉，不要这样讲才好”。

苏贞昌续称，郭台铭骂薛瑞元是朽木、禽兽也并非是好的对应方式。他解释道，目前台湾还有400万剂疫苗，而在台湾疫情稳定的情况下，人民接种意愿不高，单日疫苗接种率仅在2万剂水平。薛瑞元是从预算、需求等全面角度考量，认为莫德纳跟BNT有一样效果，同样可以保护民众健康，因此不用花大量经费去买，“薛瑞元也没有错”。

苏贞昌表示，希望大家可以平心静气，万一有天真的有需要，台湾政府也会买足疫苗，现在疫苗非常足够，请大家放心，如果时间到，都可以就出来打疫苗。