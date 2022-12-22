南京放宽购房政策：外地人无需社保

江苏南京市房产局星期三（12月21日）发布一系列购房政策调整，其中包括卖房一年内再买房可退个税，60岁以上成员的当地户籍家庭可增购一套住房，以及外地人在南京购房不再需要社保和个税。业内认为，上述政策再次降低南京购房门槛，提振住房消费市场。

根据交汇点新闻客户端消息，南京市召开的“强信心 添动力 促发展”系列主题新闻发布会第二场“拓展市场 提振消费”专场提到，要灵活运用信贷支持、退税优惠等政策，满足人民群众刚性和改善性住房需求。

南京市房产局在上述专场会议中宣布，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后一年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

另外，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。

南京市房产局相关负责人介绍说，经积极争取，近日南京市居民家庭购买二套住房的商业贷款最低首付比例已优化调整为不低于40%，进一步降低改善性群体购房成本。

南京主城限购区域部分放开。为着力改善职住平衡，对玄武区红山新城等城市外围人才集聚板块可在现行购房政策基础上增购一套。

限购政策也有所放宽。对有60岁及以上成员的当地户籍家庭可增购一套住房，对长期工作在南京但社保或个税缴纳在外地的居民，提供半年及以上居住证明可在宁购买一套住房。

南京市房产局相关负责人表示，将继续加大原有支持多孩、投亲养老、新市民及各类人才家庭改善住房条件等政策实施力度，并会同市税务、公积金管理中心、人行南京分行营管部等部门全力做好新的支持及优惠政策落实，加强市场引导与服务，从近期监测数据看，经综合施策，当地新房、二手房交易规模均呈现稳中有升态势，切实有效满足了人民群众刚性和改善性住房需求。通过“房帮宁”平台、“宁安家”专栏组织开展线上购房营销推介，持续推进“极美南京、宜居宜业”等系列线下住房旺消费活动。