中国能建计划首批布局100座压缩空气储能电站

中国能源建设集团有限公司（下称中国能建）消息，该公司位于辽宁省朝阳市、甘肃省酒泉市的五个重点项目当日集中开工，总投资超200亿元（人民币，下同，约40亿新元）。中国能建计划首批在中国范围内布局100座压缩空气储能电站。

根据澎湃新闻报道，上述项目包括辽宁朝阳、甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程，甘肃酒泉经开区20万千瓦源网荷储一体化项目，辽宁建平源网荷储一体化与膨润土资源综合利用项目、甘肃酒泉风光氢储及氢能综合利用一体化示范工程，总装机容量达2555兆瓦。

其中，中国能建数科集团投资建设的辽宁朝阳、甘肃酒泉两个300兆瓦压缩空气储能电站示范项目采用中国能建压缩空气储能电站系统解决方案，是全球首台（套）300兆瓦人工硐室压缩空气储能项目，破解了压缩空气储能受地理条件制约的世界性难题。

伴随风电光伏等新能源大规模并网，用于保障电网稳定运行的储能越来越受到重视。在各类储能技术中，中国能建加大了对压缩空气等大容量长时物理储能的投入力度，正牵头开展压缩空气储能的研发、建设及产业化推广。

中国能建数科集团党委副书记、总经理宋玉文受访时说，在国家“双碳”战略背景下，电力系统正在逐渐转变为源、网、荷、储四大业态，而大容量长时储能是支撑构建新型电力系统的关键环节。

据悉，与抽水蓄能相比，压缩空气储能的单机规模已经达到300兆瓦级，系统综合转换效率达70%以上，与主流的抽水蓄能一致；其功率造价、容量造价与抽水蓄能相当，但压缩空气储能的选址比抽水蓄能更为灵活，且两年左右的建设周期远低于抽水蓄能的8年左右周期，同时压缩空气储能不存在移民搬迁及生态环境影响等问题；与锂电池储能相比，压缩空气储能的容量造价低，且不存在资源开发瓶颈、循环寿命上限、安全环保风险等问题，对环境友好度高。

宋玉文表示，辽宁朝阳、甘肃酒泉两个示范项目均采用中国能建压缩空气储能电站系统解决方案——300兆瓦级非补燃压缩空气储能系统，可承担“新能源接入电网的优化器”“电力系统安全运行的稳定器”“用户侧能量管理的路由器”“特高压绿电外送的适配器”“退役火电清洁转型的迭代器”“超级充电宝”的作用。

中国能建数科集团储能开发事业部技术负责人朱治德说，甘肃酒泉与辽宁朝阳两个项目建成后，能够在调峰、调频、旋转备用乃至电压支撑等方面为地区电网提供丰富的辅助服务，缓解电力供应压力，有力提高可再生能源消纳水平，在系统转换效率、响应速度、电网支撑能力等方面，参数均属国内一流水平。

“目前国内储能类项目商业模式仍处于初步形成阶段，相对成熟的有二部制电价、电力市场交易、新能源基地配套建设、独立储能等等。其中，共享储能是独立储能的一种商业模式，是目前大规模储能成本疏导的模式之一，是新能源配置储能电站的提升和进步。通过容量租赁等方式，向新能源业主出租储能容量指标，从而节省了自行投资的大额开支，同时储能电站也实现了盈利。”朱治德表示，甘肃酒泉项目正是中国能建对储能项目商业模式的进一步探索。

据其介绍，2022年以来，中国能建已开工的压缩空气储能项目有湖北应城300MW级压缩空气储能示范电站、山东泰安350MW压缩空气储能创新示范电站、甘肃酒泉300MW级压缩空气储能电站、辽宁朝阳300MW级压缩空气储能电站共计1250MWh。进入规划实施阶段的有甘肃金昌300MW级压缩空气储能电站、辽宁铁岭300MW级压缩空气储能电站等，完成了50余座压缩空气储能电站的选点布局工作。

“我们计划首批在全国范围内布局100座压缩空气储能电站。”朱治德称，中国能建将持续加强储能技术创新，推动大容量压缩空气储能电站等关键技术装备的研发与示范，以及多种能源互补协调运行，促进新能源装备制造规模化、产业化、集约化发展。

