马化腾称腾讯反贪腐查出的问题“吓死人”

中国科技巨头腾讯上周在线上召开内部员工大会。据中国媒体报道，腾讯联合创始人马化腾一改往年在内部员工大会讲话的温和风格，整体言语基调锐利了不少，并指腾讯查出大量的内部贪腐问题，其中还牵扯到部分中层干部，形容这是“看完之后吓死人”、“触目惊心”。

据界面新闻星期四（12月22日）报道，这场腾讯内部员工大会是在上周四（15日）召开，今年大会的主题是降本增效。马化腾说，很多业务该砍就砍掉，不要留恋。“你不要跟我讲你有什么机会......你这个（非核心业务）能做多大呢？做大又能怎么样？”

马化腾认为，与公司付出的管理成本和精力相比，非核心业务铺得太多并不划算。他强调未来还需要继续加强和坚持降本增效，“我觉得这要形成一个习惯”。

马化腾也反对腾讯去做那些同质化严重的业务。他认为腾讯的优势在于“一门三杰”：企业微信，腾讯会议和腾讯文档、代表的协同办公能力，以及小程序连接的TOC和TOB业务闭环。

“这些是很好的，全世界都没有，为啥不发挥这个优势呢？”马化腾强调，去跟别人竞争那些“不差腾讯一家”的事情没有意义。他举例称，把小程序电商服务和产业互联网数字化内容结合起来才是腾讯应该做的事。

马化腾还在大会上说，自己已经不相信买量的故事，腾讯以后任何业务都不要再跟他提买量的事情，没有意义。

在这场内部员工大会上，马化腾提到了腾讯内部的贪腐问题。他说：“我看完（调查结果）之后才知道，为什么我们很多业务做不起来，这么多漏洞在被掏，（业务）不可能起得来。”

“为啥年年说反贪腐，今年还这么严重呢？”马化腾说，今年腾讯强调降本增效，所以查的比较多，“其实很多问题以前都存在，只是没查那么严”。

马化腾进一步说，今年严查之后暴露的问题特别多，而且又有中层干部牵扯其中，并用“看完之后吓死人”、“触目惊心”来形容内部贪腐问题的严重性。

马化腾说，今年腾讯将数字化能力也引入到了反舞弊中，腾讯所有的报销和外部供应商的数据全部汇集起来，内审内控进行大数据分析，能找到大部分低水平的问题，明年腾讯会继续建设这个能力。