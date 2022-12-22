香港公布创新科技发展蓝图 加大抢人才力度

香港创新科技及工业局星期四（12月22日）公布《香港创新科技发展蓝图》，面对人才流失，将加大力度招募海外年轻科研人才及吸引香港海外留学生回港发展。

据网媒“香港01”报道，香港创新科技及工业局22日公布《香港创新科技发展蓝图》，提到将从完善创科生态圈，推进香港‘新型工业化’、壮大创科人才库，增强发展动能、推动数字经济发展，建设智慧香港及积极融入国家发展大局，做好连通内地与世界的桥樑四大政策方向发展创科产业。

《香港创新科技发展蓝图》提到的愿景是要将香港发展成为国际创新科技中心，当中提及四大政策方向以及相关八大策略。

首个政策方向是完善创科生态圈，推进香港‘新型工业化’，即促进上中下游相互发展，包括加强大学基础科研活动及设施的支援、构建全球产学研协同创新平台，加速大学科研成果转化、制定科技产业促进政策，善用香港的国际化优势，吸引海内外科技企业落户香港；增加创科土地及提升基建配套、引进龙头企业、加强支援策略产业、实现国际化引领、推动科技研发；丰富创投融资渠道，支持初创和产业发展；普及创科文化，提升整体社会创科氛围。

第二个政策方向是状大创科人才库，增强发展动能，即充实创科人才资源，建设国际人才高地，包括加强培育本地创科 人才、积极吸引海外创科人才来港，并加强挽留创科人才。

第三个政策方向为推动数字经济发展，建设智慧香港，即加快香港数字经济和智慧城市发展步伐，包括加快建设智慧政府、推动空间数据应用、加速发展新的数码基建、构建安全的网络环境。。

第四个政策方向则是积极融入国家发展大局，做好连通内地与世界的桥樑，即加强与内地创科合作，包括促请创新要素跨境有效流动，推进粤港澳重大合作平台建设、推动香港与内地创新体系接轨；善用香港国际化优势，成为连通内地和国际社会的桥樑，以协助国家“引进内”和“走出去”。

被问到如何吸引龙头企业落户香港，香港创新科技及工业局副局长张曼莉说，当局近月已争分夺秒，主动与海内外企业接洽，尤其是人工智能与数据科学、生命健康科技、先进制造与新能源科技等策略领域，不少计划正在洽谈中。

她还称，有不少企业已留意到香港在《施政报告》的创科措施后，已主动联系港府，探讨在香港落户和扩展，但未提及有关企业的细节，仅指会在2027年前吸引不少于100家具代表性、高增长潜力的企业落户香港，当中最少20家是龙头企业。

谈到抢人才及为人才提供住宿配套细节，香港创新科技署署长潘婷婷说，目前科学园已设创科斗室，政府已邀请科技园在科学园附近兴建第二座创科斗室，同时在落马洲河套区亦已预留土地作创科人才的配套设施，而拟议建设的北部都会区的国际创科新城内，也会有相关配套。

潘婷婷续称，明年4月1日起，持博士学位的研究人才，也会获提供额外的生活津贴，帮补住宿方面的开支，并强调有关部门会密切留意，以挽留更多创科人才。