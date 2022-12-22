张文宏：上海或一周内达感染峰值 望老年人不在同一段时间感染

中国传染病中心主任、上海新冠医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏星期四（12月22日）下午说，疫情还在逐渐攀升，预期一周内达到感染的峰值。张文宏强调，希望老年人不要在同一段时间感染，只要过了这段时间的感染高峰，医疗资源就会显得特别有弹性，就可以给老年人最优的治疗方案。

根据澎湃新闻，张文宏在一场“老年人如何居家防、居家治、居家健康”为主题的冠病防治健康大讲堂直播活动中说，当前，老年人感染的高峰还没到，当日他去了上海多个区的养老院看了看，发现已经有不少老人感染了冠病，但好在，已感染冠病的老人中，整体出现肺炎、冠病重症的比例很低。

张文宏说，老年人的营养对于冠病防治来说很重要，“蛋白的摄入、营养的加强，对老年人来说很重要，这样一旦他们感染了新冠，也能有很强的身体抵抗力。而老人一旦在养老院发生重症的情况，也有相应的医疗机构可以联系到并进行转运，或者可以采取就地治疗的办法。”

张文宏建议，在当前冠病感染发生率较高的情况下，老年人群要特别注重自己的健康状态，要靠自己，一是靠营养的摄入和加强，二是要减少感染的机会，三是在条件允许的情况下，还是有必要增加适当的锻炼或一些户外活动。

张文宏还说，目前，老人总体的冠病重症率很低，医疗机构也正在做充分的准备。现在，疫情还是在逐渐攀升，预期一周内达到感染的峰值，感染峰值的到来，也会使得重症率增多，对整个医疗资源带来一定的影响。

张文宏特别建议，老年人在这段期间要关心好自己的身体，保护好自己，不要被感染。同时，老年人所在的养老院、护理院等，也要坚持尽可能地避免工作人员将病毒带入院区。

“我相信疫情总会过去的，现在如果高峰到了之后，还得延续1-2个月时间，在这之后，老年人的活动会逐渐增多，最终我们要有思想准备，一旦感染也在所难免。但等我们医疗体系包括救治能力，都积累了很丰富的经验，我们就能很好地应对。”张文宏再一次强调，希望老年人不要在同一段时间感染，如果这样，那医疗资源就会非常紧张，只要过了这段时间的感染高峰，整个感染率就会出现大幅度的下降，那么这期间的医疗资源就会显得特别有弹性，就可以给老年人最优的治疗方案。

张文宏也指出，未来，整个感染概率是非常高的，但大家也不要慌张，感染并不稀奇，只希望在感染了之后，大家能正确对待和观察病情，到底是轻的还是重的。

他说，判断症状轻和重，主要是看有没有高热，或高热连续几天不退，那就是相对比较重的，如果有呼吸困难，也是比较重的，针对评估病情的客观指标，则有氧饱和度的检测，低于93是比较危险的，低于95要警惕，需要及时就医，同时要测脉搏，如果脉搏很快，也要担心肺部、心脏是否受到了影响。

另外张文宏建议，有基础疾病的患者，这段时间务必储备好药物，尽量减少去医院的频次，就诊次数越少，被感染的风险越低。一旦感染后，如果出现症状就吃药，但不鼓励大家乱吃药，顶多吃一种缓解症状的中药和一种退烧药，这是比较合理的，如果多种药物一起吃，很容易对身体造成很大的损害。

张文宏在星期三晚上的一场活动中还说，重症救治的时间前移在大流行期间是非常“救命”的。基层医院提升力所能及的救治能力将发挥重要作用。

张文宏说，在病人数量大幅增加的时候，难免产生医疗资源的挤兑，应该提升对老年人居家监测的能力，以及基层医疗机构的救治能力。

他还说，提升对脆弱人群的救治能力，在任何时候都是问题的关键。在疫情高发期，资源有限，如何优化对脆弱人群的监测与救治，找到更优的流程与机制可能会让很多人获益。