中资银行摘下2022年全球股票IPO承销排行榜桂冠

今年全球股票首次公开募股（IPO）承销排行榜出炉，从承销金额来看，中资银行大放异彩，表现优于华尔街同行。全球IPO交易严重滑坡之际，中国上市活动却创下纪录。

彭博社报道，彭博股票IPO承销排行榜显示，中信证券今年一举夺魁，取代高盛集团登上榜首，中金公司位居第二，这是自1999年以来中国大陆银行首次冲上榜单前二。全球前十大IPO承销行中，中资银行拿下六席，市场份额占到将近28%。花旗今年排名第三。

以往被跨国银行主导的IPO市场，尤其是在香港等地，被中资券商奋勇挺进。大陆有关部门近几年来鼓励中资公司在国内上市，国内银行在IPO市场上有着本土优势。

与此同时，中美紧张局势加剧导致中国公司在纽约IPO大幅减少，转而在国内或香港上市，华尔街痛失重要生意。

报道引述北京益安信资产管理有限公司基金经理王豫刚说，一些公司选择明年在香港上市的趋势可能会继续下去，这些市场份额可能会被中资银行填补，而非在海外上市方面有优势的外资银行。

在通货膨胀和加息的背景下，虽然全球上市融资金额遭遇2008年以来同比最大跌幅，中国IPO市场却创下纪录，今年迄今筹集了938亿美元（下同，约1264亿新元）。彭博汇编数据显示，在全球将近2080亿美元IPO筹资总额中，中国占到45%。通常是全球最大IPO市场的美国，仅贡献了240亿美元。

据报道，虽然中国国内IPO市场料将保持强劲，但美国上市交易一旦复苏，中资银行股最终可能会失去头把交椅。

王豫刚说，明年中资银行不一定会占据榜单前列。他认为，一方面外资银行的投资银行部门多数设在香港，边境限制措施下很难在大陆开展实地工作，随着管控措施调整，很可能会夺回部分业务。

