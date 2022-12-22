中共河南省政法委原书记甘荣坤被控受贿超1.66亿人民币

中国江苏省常州市中级人民法院星期四（12月22日）一审公开开庭审理了河南省委原常委、政法委原书记甘荣坤受贿案，甘荣坤庭上承认受贿逾1.66亿元人民币（下同，约3200万新元）。

据中国央视新闻报道，江苏省常州市人民检察院起诉指控，1999年至2021年，被告人甘荣坤利用担任海关总署财务科技司副司长、财务装备司司长、基建办公室主任，北京海关关长，湖北省副省长，黑龙江省委常委、政法委书记，河南省委常委、政法委书记等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人在工程承揽、企业经营、案件处理等事项上提供帮助，非法收受财物共计人民币1.66亿余元人民币。检察机关提请以受贿罪追究甘荣坤的刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人甘荣坤及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，甘荣坤进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。

庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。人大代表、政协委员及各界群众10余人旁听了庭审。

今年60岁的甘荣坤在2021年12月被指严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，遭中共中央纪委国家监委给予开除党籍和公职处分，收缴其违纪违法所得，将违法问题送检起诉。甘荣坤因涉嫌严重违纪违法，去年6月宣布被查。